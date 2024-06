Nasenbeinbruch bei EM: Kylian Mbappé reagiert humorvoll!

Kylian Mbappé (25) nimmt es mit Humor. Der französische Fußballprofi hatte beim gestrigen Auftaktspiel gegen die Österreicher vollen Körpereinsatz gezeigt und zog sich bei einem unglücklichen Zusammenprall einen Nasenbeinbruch zu. Der französische Fußballverband konnte bereits Entwarnung geben: Der Sportler wird keine Operation brauchen. Stattdessen soll eine spezielle Gesichtsmaske angefertigt werden, damit der französische Kicker wieder spielfähig wird. Kylian nimmt diesen Umstand humorvoll hin und fragt scherzend auf X: "Irgendwelche Ideen für Masken?"

Diesen Aufruf haben sich seine Fans zu Herzen genommen. Kurz darauf posteten sie auf der Plattform humorvolle Vorschläge, wie er denn bei seinem nächsten Spiel den Rasen betreten könnte. Besonders gerne würden ihn seine Bewunderer offenbar in einer Ninja-Turtle-Maske sehen. "Komm schon, Kylian, gib uns, was wir wollen", appelliert ein Fan an den Fußballprofi. Schon lange wird dem Franzosen eine Ähnlichkeit zu den fiktiven Charakteren nachgesagt. Der Witz reichte sogar so weit, dass er in seiner Zeit bei Paris Saint-Germain von seinem damaligen Teamkollegen Thiago Silva eine solche Maske geschenkt bekommen hatte.

Ob der Fußballstar bei den nächsten Gruppenspielen für Frankreich auf dem Rasen stehen wird, ist noch ungewiss. Ein möglicher Ausfall des Topspielers würde der Mannschaft jedoch ziemlich zusetzen, wie Didier Deschamps (55) in einem offiziellen Statement auf der Website der französischen Fußballföderation zugibt: "Eine französische Nationalmannschaft mit Kylian ist immer stärker." Obwohl der französischen Elf mit ihrem nächsten Gegner, den Niederländern, ein Topteam entgegenstehen wird, ist der französische Nationaltrainer auch trotz eines möglichen Ausfalls zuversichtlich: "Wenn es so kommt, werden wir auch ohne ihn kämpfen."

Getty Images Kylian Mbappé, Fußballprofi

