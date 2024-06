Wegen Festnahme: Fallen Justin Timberlakes Konzerte aus?

Justin Timberlake (43) wurde laut Page Six am Montagabend in New York festgenommen. Der "Cry Me A River"-Sänger soll am Steuer unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Nähere Details sind aktuell nicht bekannt – doch was bekannt ist, ist, dass Justin aktuell auf Tour ist und in den nächsten Tagen mehrere Konzerte geplant hat. Unter anderem hat er am kommenden Wochenende Auftritte in Chicago und in New York. Im Juli hat der Megastar auch Konzerte in Deutschland geplant: darunter in Berlin, München, Köln und Hamburg. Doch was wird mit seinen anstehenden Terminen passieren? Aktuell ist es noch unklar, was mit seinen geplanten Auftritten in den nächsten Tagen sein wird.

Unter einem Beitrag auf X grübeln seine Fans bereits, wie es wohl mit den kommenden Terminen ausgehen wird. Einer von ihnen kommentiert verzweifelt: "Toll, was mache ich jetzt mit meinen Karten für die Show am Freitag für Justin?" Auch das Image des Superstars leidet bereits, zahlreiche Nutzer können den Ehemann von Jessica Biel (42) nicht verstehen, wie das passieren konnte. Ein Nutzer schreibt: "Er hat doch so viel Geld, wieso kann er sich kein Taxi nehmen?" Und ein User ärgert sich: "Sowas hätte ich von ihm niemals erwartet!"

Fest steht auf jeden Fall, dass Justin am heutigen Dienstag laut Informationen von ABC vor Gericht erscheinen muss. Nach weiteren Bild-Infos läuft eine Anhörung seit 9.30 Uhr, in Deutschland also seit 15:30 Uhr. Der 43-Jährige könnte bei einem normalen Vorgang der Trunkenheit am Steuer gegen eine hohe Kaution freikommen.

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel, Ehepaar

