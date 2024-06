Alter Clip: Für Justin Timberlakes Fans ist Festnahme Karma!

Justin Timberlake (43) wurde gerade erst wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen – und muss deshalb jetzt mit einigen Konsequenzen rechnen. Fans gab er so nämlich den Anlass, einen alten Clip auszugraben, bei dem damals vermutet wurde, dass er den Alkoholkonsum seiner Ex-Freundin Britney Spears (42) anspricht. Der Ausschnitt, der auf X zu sehen ist, gehört zu einem Video, das Justin bei der Entgegennahme seines Brit Awards im Jahr 2007 zeigt. "Hör auf zu trinken. Du weißt, wer du bist, ich spreche zu dir. Hör auf zu trinken, sonst wirst du schlampig und [Medien werden] etwas Schlechtes über dich sagen", hört man den Sänger darin sagen. Zwar betonte Justin damals, nicht seine alte Flamme, sondern die Allgemeinheit angesprochen zu haben, Kritik erntete er aber trotzdem.

So wie auch jetzt: Im Netz lassen Nutzer den "Mirrors"-Interpreten wissen, wie sie zu seiner Verhaftung im Zusammenhang mit dem aufgetauchten Clip stehen. "Und 17 Jahre später hat er seine eigenen Worte gegessen: Man erntet, was man sät", schreibt einer von ihnen. Dem schließt sich ein weiterer mit einem Hauch von Ironie an: "Das ist nicht gut gealtert". Vor allem sehen Fans die Verhaftung von Justin als eine Form von Karma an – ihrer Meinung nach habe sein damaliges Verhalten zu seiner jetzigen Situation geführt. "Ich kann nicht anders, als an das Drama von damals zu denken. [Justin] und Britney, zwei Popstars auf dem Höhepunkt ihrer Macht, und dann... nun, wir alle wissen, was passiert ist. Es ist verrückt, wenn man bedenkt, dass [Justin] am Ende seine eigenen Worte buchstäblich und im übertragenen Sinne gegessen hat. Karma kann ein echtes Problem sein", verdeutlicht ein User.

Zu Justins Festnahme am Montag kam es, weil er unter Alkoholeinfluss Auto gefahren sein soll. Wie ein Insider gegenüber TMZ offenbarte, habe der "Cry Me A River"-Sänger mit Freunden gefeiert, bevor er in seinen Wagen stieg und auf dem Heimweg ein Stoppschild überfuhr. Daher habe ihn eine Polizeistreife ins Visier genommen, die ihn stoppte, als er ins Schleudern geriet. Daraufhin forderten die Beamten einen Alkoholtest – dem sich Justin verweigert haben soll. Also wurde er in Handschellen aufs Revier geführt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, 2001 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Polizeitfoto von Justin Timberlake, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Justins alten Clip? Er hätte seinen Rat lieber selber befolgen sollen... Ich finde es nicht gut, Sachen aus der Vergangenheit auszugraben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de