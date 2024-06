Huch? Cristiano Ronaldos Sohn trägt das Deutschland-Trikot

Die Fußball-Europameisterschaft ist bereits in vollem Gange. Begeisterte Fans des Ballsport-Events zeigen sich auf den Straßen, beim Public Viewing oder auf dem heimischen Sofa meist im Trikot ihres Landes. Das gilt allerdings nicht für Cristiano Ronaldos (39) Sohn! In einem Video auf Instagram hüpft Cristiano Ronaldo Jr. (14) getreu dem Motto "Pretty in Pink" durchs Bild seiner Stiefmutter Georgina Rodríguez (30). Der dunkelhaarige Lockenkopf trägt offensichtlich das Trikot der deutschen Nationalmannschaft – und das, obwohl sein Papa samt Mannschaft erst vor wenigen Stunden den ersten Sieg für Portugal nach Hause holte.

Der kleine Cristiano hatte zum Zeitpunkt des Videos wohl sowieso etwas ganz anderes im Kopf – denn der Sohn des Profikickers feierte vor wenigen Tagen seinen 14. Geburtstag. Georgina widmete ihrem Stiefsohn anlässlich dieses besonderen Ereignisses ein paar niedliche Zeilen und schrieb unter dem Beitrag: "Happy Birthday, mein großer Junge. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück." Auch der offizielle Instagram-Account des DFB-Teams ließ es sich nicht nehmen, einen Kommentar zu hinterlassen: "Herzlichen Glückwunsch. Wir lieben das Trikot!"

Auch Papa Cristiano gratulierte seinem ältesten Kind zum Geburtstag. "Ich kann nicht glauben, dass du 14 bist, die Zeit vergeht. Herzlichen Glückwunsch, mein Partner in Crime! Papa liebt dich so sehr", schrieb der stolze Kicker unter dem Beitrag auf Social Media. Über die Identität der leiblichen Mutter des Teenagers ist nichts bekannt. Der Spieler des Fußballvereins Al-Nassr hat neben Cristiano Jr. noch vier weitere Kinder und ein Sternenkind. Im Juni 2017 erblickten die Zwillinge Mateo (7) und Eva (7) per Leihmutterschaft das Licht der Welt. Nur fünf Monate später folgte Kind Nummer vier: Alana Martina (6). Im April 2022 überschattete ein schwerer Schicksalsschlag das Familienglück. Georgina war eigentlich mit Zwillingen schwanger, allerdings überlebte nur das Mädchen, Bella Esmeralda. "Kleiner Junge, du bist unser Engel. Wir werden dich immer lieben", hieß es damals unter anderem im Statement des Fußballers.

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo Jr. im Juni 2024

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo Jr. im November 2021

