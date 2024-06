Ihr Sohn Henry wird 17: Julia Roberts teilt süßes Babyfoto!

Happy Birthday, Henry Daniel Moder (17)! Zu diesem besonderen Anlass wird Mama Julia Roberts (56) nostalgisch: Sie teilt ein altes Foto von sich und ihrem jüngsten Sohn, als dieser noch ein kleines Baby war. Auf dem Throwback-Bild strahlt die "Pretty Woman"-Berühmtheit bis über beide Ohren, während sie den kleinen Wonneproppen in ihren Händen hält. "Unglaublich, dass dieses Baby jetzt ein überragendes 17-jähriges Wunder ist! Alles Gute zum Geburtstag, schöner Henry", lauten Julias Geburtstagswünsche, die sie unter dem Beitrag auf Instagram an ihren Schützling richtet.

Neben Henry hat Julia gemeinsam mit ihrem Ehemann Danny Moder noch zwei weitere Kinder. Etwa zwei Jahre trennen Henry von seinen Geschwistern, den zweieiigen Zwillingen Hazel und Phinnaeus (19). Während eines Auftritts in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" im vergangenen Dezember erzählte Julia, dass Henry als einziges ihrer Kinder noch bei ihr und Danny im Haus wohne. Hazel und Phinnaeus seien bereits ausgezogen, um aufs College zu gehen. Die "Notting Hill"-Darstellerin plauderte auch aus, wie es ihrem Jüngsten damit gehe, dass er seine großen Geschwister nicht mehr um sich hat: "Ich denke, es ist eine gute 50/50-Aufteilung. Er liebt es. Und ich glaube, er vermisst seine Leute."

Ihren Mann Danny hatte die "Eat Pray Love "-Darstellerin im Jahr 2000 bei den Dreharbeiten zu "The Mexican" kennengelernt. Zwei Jahre darauf gaben sich die Schauspielerin und der Kameramann das Jawort. Bis heute sind die beiden glücklich verheiratet, was Julia zuletzt am Valentinstag deutlich machte. Sie widmete ihrem Mann einen Beitrag auf der Social-Media-Plattform und kommentierte den niedlichen Schnappschuss mit den Worten: "Mein ewiger Valentinstagsschatz."

Anzeige Anzeige

Instagram / modermoder Julia Roberts, Danny Moder und ihre drei gemeinsamen Kinder im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroberts Julia Roberts und Danny Moder

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Julias Post zu Henrys Ehrentag? Total schön! So authentisch. Ich weiß nicht. Das sollte sie lieber privat halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de