"Mein Ein und Alles": Gwen Stefani gratuliert ihrem Blake

Gwen Stefani (54) feiert den 48. Geburtstag von ihrem Mann Blake Shelton mit einer rührenden Hommage im Netz. Die Sängerin teilt auf Instagram eine Videomontage ihrer schönsten Momente, untermalt von ihrem gemeinsamen Duett "Purple Irises". In dem Clip sieht man das Paar während ihrer Zeit bei The Voice USA, zusammen auf der Bühne und auch ganz privat. "Alles Gute zum Geburtstag für den Größten, Blake Shelton. Du bist mein Ein und Alles", gratuliert sie ihrem Schatz darunter ganz liebevoll.

Blake (48) hat auf den Post von Gwen noch nicht direkt reagiert, bedankt sich jedoch auf witzige Weise bei all seinen Fans und Freunden für ihre Geburtstagswünsche. Er postet ein Instagram-Foto, auf dem er einen Helm trägt und Fahrrad fährt und schreibt dazu: "Danke für die Geburtstagswünsche an alle. Ich habe in Italien so viel getrunken, dass Gwen sichergehen wollte, dass ich es sicher zurück ins Hotel schaffe... Ich bin aber immer noch nicht da."

Blake und Gwen sind seit November 2015 ein Paar und haben im Juli 2021 geheiratet. Bei der Zeremonie zur Enthüllung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame im Mai 2023 erklärte Gwen, dass Blake ihr "Traum" sei: "Der Grund, warum Blake Shelton heute hier auf dem Hollywood Walk of Fame steht, ist, dass er Teil des Country-Traums, des Hollywood-Traums und Teil des amerikanischen Traums ist. Und jeder weiß, dass du mein wahr gewordener Traum bist. Ich liebe dich."

Gwen Stefani hat drei Söhne – Kingston (18), Zuma (15) und Apollo (10) – aus ihrer vorherigen Ehe mit Gavin Rossdale (58). Stiefvater Blake zeigte sich in einem Interview mit ET begeistert von seinem neuen Familienleben. "Man sagt ja immer, dass man sich hintanstellen muss, wenn man Kinder hat. Ich finde, wenn man es richtig macht, dann ist das auch gut so!" Er freue sich darüber, den Jungs sowohl musikalisch als auch bei Outdoor-Aktivitäten auf der Ranch viel beibringen zu können. Es sei ihm wichtig, ihnen diese Erfahrungen näherzubringen und diese Momente gemeinsam zu genießen.

In einem weiteren Interview mit dem OK! Magazine verriet der Countrystar, wie harmonisch die Beziehung zu seinen Stiefsöhnen sei. Besonders stolz sei Blake darauf, dass das jüngste Kind seiner Partnerin, Apollo, ihn in Sachen Mode als Vorbild nehme. "Er trägt die ganze Zeit Jogginghosen oder Shorts. Wenn er dann aber Jeans und Stiefel anzieht, wird mir ganz warm ums Herz", erzählte der The Voice-Coach gerührt. Der 48-Jährige betonte, wie schön es sei, dass Apollo ein bisschen Country-Flair in seinen Kleidungsstil integriert und ihn so ein Stück weit nacheifert.

Anzeige Anzeige

Instagram / blakeshelton Blake Shelton, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton mit Gwens Kids

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Gwens Geburtstagsvideo? Total süß und romantisch! Na ja. Ich finde das unspektakulär. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de