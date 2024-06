So stylish feuert Lena Gercke die Nationalelf bei der EM an

Als Model weiß Lena Gercke (36) ganz genau, wie sie sich perfekt in Szene setzen kann. Das beweist sie nun mal wieder im Rahmen der aktuellen Fußball-EM in Deutschland. Während sicherlich ein großer Teil der Bundesrepublik beim zweiten Spiel der Gruppenphase gegen Ungarn gebannt zuschaute, zeigte sich auch die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin in bester Anfeuerlaune. "Go Go Go Deutschland", schreibt sie auf Instagram zu einem Schnappschuss, der sie auf der Fanmeile in Berlin zeigt. Freudestrahlend schenkt Lena auf dem Foto im stylishen, pinken Fußballtrikot der Kamera ihr breitestes Grinsen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 36-Jährige mit ihrem Look alle Blicke auf sich zu ziehen scheint. Bereits bei ihrem vergangenen Auftritt bei den Filmfestspielen in Cannes konnte sie ein modisches Statement setzen. Mit ihrer bodenlangen, roten Robe inklusive Mega-Beinschlitz stellte die Moderatorin selbst Hollywoodgrößen wie Elle Fanning (26) und Demi Moore (61) in den Schatten. Um ihren damaligen Look bei der großen Abschlusszeremonie optimal abzurunden, entschied sich Lena für eine eher unspektakuläre Frisur. Ihr blondes Haar trug sie demnach in einem Sleek-Zopf, während ihre knallroten Lippen das perfekte Gegenstück zu ihrem atemberaubenden Kleid darstellten.

Während sich Lena auf dem Event strahlend den wartenden Fotografen auf dem roten Teppich präsentierte, erschien sie überraschend ohne Begleitung. Statt mit ihrem Mann Dustin Schöne (38), mit dem sie offiziell seit 2019 durchs Leben geht, posierte sie für einige Schnappschüsse mit Musiker Wincent Weiss (31). Doch warum fehlte von ihrer besseren Hälfte jede Spur? Im Interview mit spot on news brachte die Mutter zweier Töchter Licht ins Dunkle. "Wir halten unser Familienleben sehr privat, ich bin daher alleine in Cannes – jedoch umgeben von vielen tollen, inspirierenden Persönlichkeiten", begründete sie ihren Solo-Auftritt.

Getty Images Lena Gercke bei den 77. Filmfestspielen in Cannes

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne, 2022

