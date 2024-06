"Wunderschön": So fühlt sich Christina Hänni als Neu-Mama!

Christina Hänni (34) könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein, denn seit wenigen Tagen ist ihr Nachwuchs auf der Welt! Am vergangenen Wochenende durften die Tänzerin und ihr Mann Luca Hänni (29) ihre kleine Tochter in die Arme schließen. Jetzt meldet sich die frischgebackene Mama selbst bei ihren Fans, bedankt sich für die Glückwünsche und verrät, wie es ihr geht. "Seit ich das letzte Mal hier in die Kamera gesprochen habe, hat sich mein Leben komplett geändert. Es ist einfach wunderschön", schwärmt die Let's Dance-Bekanntheit auf Instagram.

Auch auf die Geburt kommt die 34-Jährige zu sprechen. "Ich habe alle krassesten Gefühle erlebt, die man erleben kann. Es war sehr, sehr intensiv", gibt Christina ehrlich zu. In den kommenden Tagen kuriert sie sich zu Hause in der Schweiz richtig aus und genießt die erste Zeit mit ihrem Töchterchen und Luca: "Jetzt geht es erst mal darum, das alles zu verarbeiten, körperlich und mental. Zeit zu nutzen, viel zu kuscheln und einander kennenzulernen."

Christina und Luca hatten sich 2020 bei "Let's Dance" kennengelernt und es hat offenbar direkt zwischen ihnen gefunkt. Wenige Monate nach ihrer Hochzeit gaben die zwei im Dezember vergangenen Jahres megastolz bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarten und hielten ihre Fans daraufhin stets mit Schwangerschaftsupdates auf dem Laufenden. Ihre kleine Tochter scheinen sie nun aber erst mal aus der Öffentlichkeit raushalten zu wollen – den Namen hat das Paar bisher nämlich nicht verraten und auch ein Foto gab es noch nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch darauf, mehr vom Familienleben von Christina zu erfahren? Ja, total! Nee, ich denke, sie wird eh nicht viel davon zeigen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de