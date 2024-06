Beim Fußballgucken: Zwischen Tom und Heidi Klum wird es heiß

Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (34) sind im Fußballfieber! Wie zahlreiche Instagram-Videos des Topmodels zeigen, verfolgte das Paar das vergangene Deutschland-Match gegen Ungarn gebannt von zu Hause aus. Dabei konnte Heidi ihre Euphorie nicht verheimlichen: Im knappen Deutschlandrock und bauchfreiem Shirt hüpfte sie begeistert vor dem TV, während ihr Liebster sie vom Bett aus filmte. Bei dem Ehepaar kochten offenbar die Gefühle ziemlich hoch. Denn neben lauten Jubelrufen konnten sie wohl auch die Finger nicht voneinander lassen. Wie einige Clips aus Heidis Instagram-Story zeigen, turtelten sie, was das Zeug hält. Auch Toms Hand wanderte immer wieder zu Heidis Oberschenkel.

Dass Tom und Heidi bei der diesjährigen EM Deutschland die Daumen drücken, bewiesen sie bereits beim Eröffnungsspiel. Beim Match gegen Schottland saßen die Germany's Next Topmodel-Jurorin und der Tokio Hotel-Star vor Ort im Münchener Stadion. Dabei machten sie unmissverständlich deutlich, für welche Mannschaft sie mitfiebern. Denn die Gesichter des Musikers und der Modelmama waren von oben bis unten in den Farben der Deutschland-Flagge bemalt!

Fans des Tokio-Hotel-Gitarristen wissen bereits, dass Tom ein absoluter Fußballfanatiker ist. Der gebürtige Leipziger ist bekennender Anhänger des FC Bayern München. Erst vor wenigen Wochen ging für den 34-Jährigen ein großer Wunsch in Erfüllung. Beim Heimspiel seines Lieblingsvereins durfte er in der Spielerlounge sitzen und hatte so die Möglichkeit, zahlreiche Bayern-Stars wie Alphonso Davies (23), Leroy Sané (28), Serge Gnabry (28) und Co. aus nächster Nähe kennenzulernen. "Für mich ist ein kleiner Traum wahr geworden", schwärmte der Musiker daraufhin im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juni 2024

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Fußball-EM 2024

