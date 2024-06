Cathy Hummels sauer: Sie darf nicht mit Ludwig verreisen!

Cathy Hummels (36) ging insgesamt rund 13 Jahre lang mit Fußballprofi Mats Hummels (35) durchs Leben. Mittlerweile sind sie jedoch geschieden und teilen sich das Sorgerecht für Sohnemann Ludwig (6). Am Flughafen wurde die Moderatorin nun plötzlich vor eine Herausforderung gestellt: Sie und ihr Sohn durften ihren Urlaub nach Mallorca nicht antreten! "Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin seine Mutter, wir wollen jetzt nach Mallorca fliegen. Sein Vater ist auch auf Mallorca. Und ich darf jetzt tatsächlich nicht fliegen, ohne dass ich eine Bestätigung von dem Vater des Kindes habe, dass ich mit ihm reisen darf", schimpft sich Cathy in ihrer Story auf Instagram aus.

Was steckt dahinter? Im Interview mit RTL klärt die Rechtsanwältin Nicole Mutschke auf: "Auch wenn Cathy und Mats Hummels sich das Sorgerecht für ihren Sohn teilen, heißt das nicht, dass die Elternteile alleine mit dem Nachwuchs ohne Einverständnis des jeweils anderen reisen dürfen." Dabei komme es wohl auch immer auf die jeweilige Fluggesellschaft an – denn die können in dieser Hinsicht ihre eigenen Regeln aufstellen. "Hierbei geht es um das Aufenthaltsbestimmungsrecht – das heißt: Sorgeberechtigte Eltern können grundsätzlich gemeinsam entscheiden, wo sich das Kind aufhält. Um Missverständnisse zu vermeiden, empfiehlt sich immer eine Reisevollmacht, nach der der andere Elternteil mit der Auslandsreise einverstanden ist", führt sie weiter aus.

Obwohl Cathy aktuell in keiner neuen Beziehung ist, plant sie schon fleißig, ihre Familie ein weiteres Mal zu vergrößern. "Ich glaube, das würde mir mein Herz brechen, wenn ich weiß, irgendwann sind meine Tage gezählt und dann hab ich niemanden, kein Mädchen, dem ich meine ganzen Sachen vererben kann", erklärte die 36-Jährige in ihrem Podcast "Hummeln und Fische". Sobald ihr "der Richtige" über den Weg läuft, wolle sie Gas geben.

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

Könnt ihr Cathys Frust verstehen?



