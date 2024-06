Kennenlernphase: Sie ist die neue Frau an Mike Cees' Seite

Mike Cees ist wohl wieder in festen Händen! Der Trash-TV-Star ging seit der Trennung von seiner Ehefrau Michelle Monballijn als Single durchs Leben – das scheint nun nicht mehr der Fall zu sein. Bei einem Event am vergangenen Dienstag wurde der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer mit einer Frau an seiner Seite abgelichtet – und sie ist keine Unbekannte: Mikes Begleitung ist Delia Gröschl, die Ex-Freundin des Unternehmers Chris Töpperwien (50). Angeblich haben die zwei sogar vor der Kamera geknutscht. Doch wie es scheint, wollen die Reality-Sternchen das zwischen ihnen noch nicht an die große Glocke hängen. Wie RTL vom Management der beiden erfahren haben will, sollen sie sich aktuell noch in der Kennenlernphase befinden und das unter Ausschluss der Öffentlichkeit genießen.

Erst wenige Stunden zuvor wurde Mike von einer aufmerksamen Promiflash-Leserin beim Spaziergang mit einer Dame gesichtet. Die zwei schlenderten durch die Münchener Innenstadt und hielten dabei sogar Händchen! Ob es sich dabei um Delia an der Seite des Prominent getrennt-Kandidaten handelt, wurde bisher nicht offiziell von ihm bestätigt. Dem langen blonden Haar nach zu urteilen, sieht es allerdings ganz danach aus.

Zuletzt war der DJ im Format "Prominent getrennt" zu sehen. Dort kam es zwischen ihm und seiner Verflossenen zu jeder Menge Zankereien. Unter anderem war seine Affäre ein Thema, die er während der Beziehung mit Michelle hatte – dass das damals passierte, sei allerdings einzig und allein Michelles Schuld gewesen! Das erklärte er auch noch einmal im Interview mit Promiflash: "Sie hätte doch einfach nur zugeben müssen, dass sie über die ganzen Ehejahre mit anderen Männern im Flirtmodus in Kontakt war. Das ist aus meiner Sicht zumindest ein emotionales Fremdgehen. Daraufhin erst habe ich angefangen, ihr ebenfalls fremdzugehen."

Promiflash Mike Cees im Juni 2024

ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

