Läuft da etwas zwischen Suri Cruise und Abschlussball-Date?

Für Suri Cruise (18) beginnt bald ein neues Kapitel, denn sie wird zur Uni gehen! Zunächst feierte Katie Holmes (45) Tochter erst einmal ihren Prom – und zwar in Begleitung eines jungen Mannes namens Toby Cohen. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, hält die Teenagerin Händchen mit dem Beau. Weitere Aufnahmen zeigen die Jugendliche mit einem breiten Grinsen und beim Posieren für einige Fotos. Der TikTok-Sänger hat währenddessen seinen Arm um sie gelegt. Ob bei den beiden mehr als nur Freundschaft läuft? Das ist bislang nicht bekannt.

Dass nicht viel über das Privatleben von Suri publik ist, hat einen bestimmten Hintergrund: Ihre Mutter Katie hatte seit der Trennung von Tom Cruise (61) dafür gesorgt, dass ihre Tochter aus der Öffentlichkeit ferngehalten wird. "Was für mich bei meiner Tochter wichtig ist, weil sie in jungen Jahren so stark in der Öffentlichkeit stand, ist, dass ich sie beschützen möchte", erklärte die Schauspielerin in einem früheren Glamour-Interview.

Auf den Bildern des Abschlussballs fällt nicht nur der Begleiter besonders auf. Auch Suris Ähnlichkeit mit ihrer Mama sticht ins Auge: Mit der braunen, offenen Haarpracht sowie dem Strahlen im Gesicht sieht die zukünftige Studentin ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich. Bereits in der Vergangenheit wurden häufig optische Vergleiche zwischen dem Mutter-Tochter-Duo gezogen. Vor allem seitdem Suri das Teenageralter erreicht hat.

MEGA Katie Holmes mit ihrer Tochter Suri, Mai 2011

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise im Juni 2021

