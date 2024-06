So ähnlich sieht Suri Cruise Mama Katie Holmes auf neuem Pic

Die Ähnlichkeit zwischen Suri Cruise (18) und Katie Holmes (45) ist verblüffend. Das wird auf aktuellen Aufnahmen deutlich, die vom Senior-Prom des Teenagers stammen. Die Jugendliche schmiss sich anlässlich ihres Abschlusses in ein gemustertes Miederkleid und posierte mit ihrem Date und einigen Freunden für ein paar Bilder. Eines fällt währenddessen besonders auf: Die Beauty sieht ihrer Mama mit den offenen braunen Haaren und Lächeln im Gesicht zum Verwechseln ähnlich!

Nach ihrem High-School-Abschluss steht für Suri ein neues Kapitel im Leben an: Die 18-Jährige wird bald an der Eliteuniversität Carnegie Mellon Universtity studieren. Laut Daily Mail spezialisiert sich der Promi-Nachwuchs auf Design. Katie ist superstolz auf ihre fleißige Tochter. "Sie ist ein kluges Mädchen und entwickelt sich zu einer sehr intelligenten, reifen jungen Frau. Sie hat eine sehr enge Gruppe von loyalen Freunden und weiß genau, woher sie kommt!", verriet ein Insider gegenüber dem Magazin.

Ob sich ihr Vater Tom Cruise (61) ebenfalls für Suri freut? Zu ihm hat die zukünftige Studentin ein eher zerrüttetes Verhältnis. Vor wenigen Wochen habe sie sogar seinen Namen abgelegt und nennt sich ab sofort Suri Noelle. "Indem sie ihren Namen in 'Noelle' ändert, scheint sie ihre mütterliche Seite in den Vordergrund zu stellen und die Loyalität gegenüber ihrer Mutter zu zeigen", merkte Beziehungsexpertin Louella Alderson gegenüber Mirror an.

LRNYC / MEGA Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

Getty Images Tom Cruise, Juni 2022

