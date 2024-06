Name verraten: Justine Dippl und Arbens Baby ist endlich da!

Justine Dippl und Arben Zekic haben süße Neuigkeiten zu verkünden: Ihr Sohn hat endlich das Licht der Welt erblickt! Das machen die stolzen Eltern nun auf Instagram öffentlich. Zu einigen süßen Schnappschüssen ihres Wonneproppens schreiben sie: "Ich heiße Jarno Zinédine. Ich bin am 18. Juni um 08:22 Uhr auf die Welt gekommen, bin 49 Zentimeter groß und wiege 2.680 Gramm. Mit mir ist unsere Familie komplett." Wie Justine weiter verrät, ist die vierköpfige Familie überglücklich. "Wir können euch gar nicht in Worte fassen, wie glücklich und stolz wir sind. Es ist so ein unglaubliches Gefühl, dass ich jede Sekunde genießen möchte", versucht die Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin ihre Gefühle in Worte zu fassen.

Eifersüchteleien scheint es zwischen Justines Tochter und ihrem kleinen Bruder anscheinend nicht zu geben – ganz im Gegenteil: "Unsere Tochter hat ihn mit offenen Armen empfangen. Wir sind so stolz auf unsere beiden Lieblinge. Es ist das Schönste, zu sehen, wie groß und herzlich meine Tochter ist. Mama und Papa sind stolz auf dich, mein Engel", schwärmt Justine von ihrem Töchterchen.

Unter dem Beitrag tummeln sich bereits wenige Minuten nach der Verkündung zahlreiche Kommentare. "Herzlichen Glückwunsch und nur das Beste für euch und den neuen Zizou", schreibt beispielsweise Aleksandar Petrovic (33). Aber auch Ricarda Raatz (31) freut sich wahnsinnig für ihre Show-Kollegen: "Oh mein Gott, meine Süßen. Ich wünsche euch alles Beste der Welt."

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Arben Zekic und Justine Dippl, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Justine verrät bald mehr Details? Ja, auf jeden Fall! Nein, das glaube ich nicht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de