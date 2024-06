Neues Foto: So rund ist Hailey Biebers Babybauch bereits!

Hailey (27) und Justin Bieber (30) könnten derzeit wohl kaum glücklicher sein – erst im vergangenen März verkündete das Paar, erstmals Nachwuchs zu erwarten. Seither gewähren sie ihren Fans immer wieder kleine Einblicke in ihre gemeinsame Schwangerschaftsreise. So wie auch jetzt wieder: Im Rahmen einer Kampagne ihrer Beautymarke präsentiert Hailey ihrer Community auf Instagram ihre freie Körpermitte. In einem kurzen Bandana-Crop-Top zeigt die werdende Mama nicht nur ihren besten Modelblick, sondern gewährt zugleich auch einen Blick auf ihren bereits deutlich erkennbaren Babybauch. "Nur süße Dinge", betitelt sie den überraschenden Schnappschuss.

Dass das die Fans der 27-Jährigen nicht ganz unkommentiert lassen können, ist keine Überraschung. In der Kommentarspalte des Beitrags regnet es regelrecht Komplimente für das Bild der Ehefrau von Justin. "Oh mein Gott, wie schön du bist, Hailey. Ich kann das alles nicht mehr", "Süßer Bauch" oder einfach nur "Hübsche Mami" sind dabei nur einige der Beiträge, die ihre Follower verfassen. Und damit noch nicht genug: Ein anderer User meint sogar zu wissen, weshalb die Beauty in ihrer neuesten Bilderreihe auf Social Media eine ganz besondere Aura auszustrahlen scheint. "Deine Schwangerschaft hat dich buchstäblich mehr strahlen lassen als vorher", meint er voller Begeisterung.

Der bevorstehende Nachwuchs im Hause Bieber scheint derzeit regelrecht pure Glücksgefühle bei den werdenden Eltern auszulösen. Schon mehrfach zeigten sich Hailey und Justin ganz vernarrt ineinander im Netz und zelebrierten damit ganz öffentlich ihre Liebe. Um deutlich zu machen, dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen, gaben sich die Turteltauben vor einigen Wochen sogar erneut das Jawort – und zwar in einer intimen Zeremonie auf Hawaii. Und auch der Ring der Liebsten des "Baby"-Interpreten bekam daraufhin ein ansehnliches Upgrade. Auf damaligen Fotos in den sozialen Medien war zu sehen, dass den Ringfinger der Unternehmerin fortan ein noch größerer Klunker ziert.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch das Bild von Hailey? Ich finde, dass sie wie immer toll aussieht! Na ja, ich finde es jetzt nicht so besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de