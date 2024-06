"Schwere Zeiten": So geht Kevin Costner mit dem Ehe-Aus um

Die vergangenen Monate nach der Trennung von Christine Baumgartner (50) waren für Kevin Costner (69) wohl nicht besonders leicht, wie er nun in einem Interview in der Talkshow "The View" andeutet. Moderatorin Sara Haines hakt bei dem Schauspieler nach, wie er mit schwierigen Lebenssituationen umgeht. "Das Leben hat mir einiges abverlangt, und ich muss mich selbst wie in einem Film betrachten. Ich weiß, ich bin nur ein Mensch, aber welcher werde ich sein?", philosophiert er und bezieht sich dann konkreter auf seine aktuelle Situation: "Eines der Dinge, die ich tun muss, ist, vielleicht nicht zu viel über mich selbst nachzudenken. Diese schweren Zeiten waren für mich eher ein Anlass, nach außen zu schauen und mich zu vergewissern, dass es den Menschen um mich herum gut geht."

Der 69-Jährige kommt auch darauf zu sprechen, wie sich das Leben mit den drei Kindern, die er mit Christine hat, nun gestaltet. Kevin muss sie momentan wohl sehr viel herumfahren. "Ich lebe wie auf einer Autobahn, ich glaube, ich bin ein Uber-Fahrer. Ich bin ein alleinerziehender Vater... so habe ich es nicht geplant, aber so ist es nun mal." Es mache ihn sehr stolz, seine drei Jüngsten "erfolgreich" zu sehen, betont der Hollywoodstar: "Sie haben ihre Höhen und Tiefen, aber sie sind wirklich gute Kinder, und ich bin glücklich."

Kevin und Christine waren fast 19 Jahre verheiratet gewesen, bis sie im Mai vergangenen Jahres ihre Scheidung verkündeten. Darauf folgte ein waschechter Rosenkrieg, in dem beide Eheleute sich unter anderem um das Sorgerecht für ihre drei Kinder sowie die Aufteilung ihres Geldes und ihrer Häuser stritten. Im Februar dieses Jahres einigten sich die zwei und sind seither offiziell geschieden. Die 50-Jährige ist mittlerweile auch schon wieder neu vergeben. Seit einigen Monaten datet sie Josh Connor, mit dem sie es laut einem Insider von Daily Mail sehr ernst meint: "Christine hat selbst gesagt, dass Josh der Mann ist, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen möchte."

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner im Februar 2022

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

