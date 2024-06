Ups! Mike Tindall passiert beinahe Fauxpas bei Royal Ascot

Anlässlich des diesjährigen Royal Ascot putzte sich das britische Königshaus wieder richtig heraus. Königin Camilla (76) strahlte beispielsweise in einem royalblauen Kleid mit dazu farblich passendem breitkrempigen Hut – der jedoch für einen unangenehmen Moment zwischen ihr und Mike Tindall (45) sorgte! Das beweist jetzt ein Foto, das Hello! vorliegt. Als der ehemalige Rugbyspieler sich nämlich herunterbeugte, um die Frau von König Charles (75) mit einem Kuss zu begrüßen, konnte er einen Fauxpas nur ganz knapp vermeiden.

Glücklicherweise neigte Mike seinen Kopf noch rechtzeitig zur Seite, um Camillas Hut ausweichen zu können. Seine Frau Zara Tindall (43) stellte sich in der Situation ein wenig geschickter an. Die Tochter von Prinzessin Anne (73) trug ebenfalls eine etwas größere Kopfbedeckung – passend zu ihrem zitronengelben Kleid. Aber als sie die Königsgemahlin umarmte, wussten die beiden Frauen gleich, wie ihre Köpfe richtig zu positionieren waren, und konnten so einem Zusammenstoß aus dem Weg zu gehen.

Wie Mirror berichtete, waren es jedoch nicht Mike und Camilla, die bei dem berühmten Pferderennen für Aufmerksamkeit sorgten, sondern der König selbst! Charles sorgte dafür, dass Lady Gabriella Windsor (43) bei der Prozession zur Rennbahn in einer Kutsche neben seiner Schwester Anne Platz nehmen durfte. Vermutlich wollte er seiner Cousine zweiten Grades etwas Gutes tun – die Tochter von Prinz Michael von Kent (81) verlor im Februar ihren Gatten Thomas Kingston (✝45).

Getty Images Königin Camilla beim Royal Ascot 2024

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla beim Royal Ascot 2024

