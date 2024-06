An Williams Geburtstag: Charles und Camilla feiern in Ascot!

Prinz William wird 42 Jahre alt. Allerdings befinden sich sein Vater, König Charles III. (75), und seine Stiefmutter, Königin Camilla (76), an seinem Ehrentag bei der Royal-Ascot-Rennwoche. Das berühmte Pferderennen findet schon seit Dienstag auf dem traditionellen Gelände im britischen Ascot statt. Zu diesem Event präsentiert sich der Monarch in einem grauen Cutaway. Dazu kombiniert er eine pinkfarbene Weste und einen Zylinder. Seine Gattin strahlt bei der königlichen Prozession in einem hellblauen Kleid. Auf dem Kopf trägt sie einen großen Hut, der mit weichen Federn verziert ist.

Doch Williams Vater ließ den Geburtstag seines Sohnes nicht unkommentiert. Charles wünschte seinem Thronfolger mit einem süßen Foto, das die Royal Family unter anderem auf X teilte, alles Gute. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild hält das Familienoberhaupt seinen Sprössling auf dem Schoß und lächelt ihn an. Der kleine Will schaut begeistert zur Seite und scheint sich über irgendetwas zu freuen. Dazu schrieb der Königspalast: "Wir wünschen dem Prinz von Wales alles Liebe zum Geburtstag."

Charles hat diese Woche schon mehrfach das Royal Ascot besucht. Aufgrund seiner Krebserkrankung hatten viele Royal-Fans eigentlich erwartet, dass sich der Monarch etwas zurücknehmen würde. Für Camilla ist die Unternehmungslustigkeit ihres Mannes ein Problem. "[Er] kommt nicht zur Ruhe und macht nicht, was man ihm sagt", erklärte die 76-Jährige laut Hello! beim Queen's Reading Room Festival. Obwohl es dem Familienvater den Umständen entsprechend gut gehen würde, hätte sie deshalb Bedenken.

König Charles III. und Prinz William, Mai 2024

König Charles III. und Königin Camilla

