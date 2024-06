Keine Ruhe: Darum ist Königin Camilla genervt von Charles!

König Charles III. (75) wird momentan aufgrund einer Krebsdiagnose behandelt. Königin Camilla (76) steht ihm in dieser schweren Zeit bei, allerdings ist das nicht immer einfach. Wie Hello! berichtet, spricht sie bei einem Auftritt beim Queen's Reading Room Festival mit Lee Child über den Zustand ihres Mannes. Dem Monarchen gehe es den Umständen entsprechend gut, allerdings verhalte er sich nicht immer vorbildlich. "[Er] kommt nicht zur Ruhe und macht nicht, was man ihm sagt", verrät die Ehefrau des Familienoberhaupts. Der Autor findet, Charles' Verhalten sei das eines "typischen Ehemanns".

Neben Lee sind viele andere literaturbegeisterte Stars bei der Veranstaltung im Hampton Court Palace anwesend. Die Schauspielerin Miriam Margolyes (83), bekannt als Professor Sprout in den Harry Potter-Filmen, hat bei der Gelegenheit nur Positives über Charles zu erzählen. "Er ist ein absoluter Schatz, mutig wie ein Löwe, warmherzig, freundlich und fürsorglich. Sie hatten in den letzten Monaten eine höllische Zeit, also wollte ich ihn nur wissen lassen, dass ich ihn sehr liebe. [Camilla] sagte, sie würde es ihm sagen", verrät sie gegenüber dem Magazin.

Vor Kurzem legte das royale Ehepaar einen gemeinsamen Auftritt hin. In Portsmouth besuchten sie eine Gedenkfeier zum D-Day, dem Tag im Zweiten Weltkrieg, an dem die Alliierten in der Normandie gelandet waren. Bei der Veranstaltung hielt ein Marineoffizier eine Rede, die Charles und Camilla tief berührte. Die 76-Jährige weinte ganz öffentlich und auch ihr Mann wischte sich ein paar Tränen aus den Augen.

Getty Images Miriam Margolyes bei der Premiere von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2"

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Portsmouth, Juni 2024

