Jason Kelce witzelt über den ersten Schwarm seiner Tochter

So schnell kann es gehen! NFL-Star Jason Kelce (36) plaudert in einer Folge seines Podcasts "New Heights" aus dem Nähkästchen. Thema ist der erste Vorschulschwarm seiner erst vierjährigen Tochter. "Wyatt findet einen der Jungs gut. Das erkennt man allein daran, wie sie über ihn spricht", gibt er preis. Einen Namen verrät er allerdings nicht – der kleine Mann sollte sich jedenfalls in Acht nehmen. "Ich bin so was von bereit, ihn zu verprügeln", hängt der Sportprofi an. Dabei handelt es sich allerdings sehr offensichtlich um einen Scherz.

Gesprächspartner und Bruder Travis Kelce (34) hätte da sowieso einen anderen Vorschlag. "Seh es lieber auf den Vater ab. Und sag ihm: 'Beruhige dein Kind ein bisschen. Er muss noch nicht so cool sein, er ist erst in der Vorschule'", rät der Chiefs-Star. Nach den Scherzen, die sich um die erste Liebe drehen, blickt Jason ein wenig ernster auf die Erfahrungen seiner Tochter. "Es ist so großartig zu sehen und so cool zu hören, was deine Kinder über den Tag erleben. Und dann kommen sie zurück und teilen es mit einem", schwärmt der Ex-Footballer.

Jason hat gleich drei Töchter, die ihm von ihren Tagen berichten können: Wyatt, Elliotte und Bennett. Mutter seines Nachwuchses ist Kylie Kelce (32). Das Traumpaar lernte sich ganz klassisch über eine Dating-App kennen. Ihre Hochzeit feierten sie am 14. April 2018. Anlässlich des sechsten Jubiläums des großen Tags teilte Kylie eine süße Aufnahme auf Instagram– es handelte sich um eine wunderschöne Schwarz-Weiß-Aufnahme des Brautpaares.

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliott und Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason und Kylie Kelce im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Jasons scherzhafte Drohungen gegen Wyatts ersten Schwarm? Total witzig und liebenswert! Ein bisschen übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de