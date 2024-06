Prinz William eilte seiner Schwiegermutter Carole zur Hilfe

Carole Middleton (69) kann sich auf ihren Schwiegersohn Prinz William (42) verlassen! Während des Royal Ascots passierte der Mutter von Prinzessin Kate (42) beinahe ein Missgeschick – wäre da nicht William gewesen. Während Carole über den Rasen der Rennbahn lief, blieb sie plötzlich mit dem Absatz im Gras stecken. Doch bevor sie zu fallen drohte, ergriff der Royal die Hand seiner Schwiegermutter und half ihr, ihren Fuß zu befreien. Wie die Bilder des Vorfalls zeigen, haben sich die beiden daraufhin köstlich über das kleine Malheur amüsiert.

Dass Carole und William so beherzt zusammen lachen, ist wohl keine Ausnahme. Der Royal und die Unternehmerin haben bereits seit vielen Jahren eine enge Bindung zueinander. Gegenüber Daily Mail plauderte ein Insider sogar aus, dass William die Mutter seiner Ehefrau als seine "zweite Mama" ansehe. Besonders schätze der Thronfolger an Carole "ihre Hartnäckigkeit, ihr hohes Energielevel und ihr hervorragendes Organisationstalent".

Das historische Pferderennen in Ascot ist das erste Event, das die Eltern von Kate seit Bekanntgabe ihrer schockierenden Krebsdiagnose besuchten. Dafür warfen sich Michael (74) und Carole mächtig in Schale. Während Kates Mutter mit einem hellblauen, sommerlichen Kleid mit blumigen Verzierungen aufläuft, präsentiert sich ihr Vater in einem schwarzen Frack, Zylinder und einer blauen Krawatte. Während ihrer öffentlichen Abstinenz hatte das Paar seine kranke Tochter tatkräftig zu Hause unterstützt.

Getty Images Carole Middelton und seine Schwiegermutter Prinz William

Getty Images Prinz William, Carole Middleton und Michael Middleton, Royal Ascot 2024

