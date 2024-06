Sexy! Nicola Coughlan modelt für Kim Kardashians Shapewear

Sie ist im Moment in aller Munde: Nicola Coughlan (37) feiert dank ihrer Rolle in Bridgerton riesige Erfolge. Allerdings ist nicht ihre schauspielerische Leistung der Grund für die aktuelle Aufmerksamkeit – Nicola ist das neue Gesicht für Kim Kardashians (43) Marke Skims. Auf den aktuellen Promo-Bildern auf Instagram sieht man die Blondine in den für die Brand typischen eng anliegenden Kleidern, die ihre Kurven betonen. Nicola liegt vor einem rosafarbenen Hintergrund, um sie herum sind Blumen und Gräser drapiert. Durch ihr romantisches Make-up und ihr wehendes Haar wird sie wie Kunst in Szene gesetzt. Ihre Fans sind allerdings nicht so überzeugt von der Kampagne.

Die meisten von Nicolas Supportern lieben die Fotos – aber nicht, wofür sie stehen. "Ich bewundere dich so sehr und du siehst wundervoll aus, aber diese Partnerschaft ist extrem enttäuschend", schreibt ein Supporter unter dem Beitrag auf Nicolas Account. "Ich sage das mit Liebe, aber mit den Kardashians zu arbeiten ist, als würdest du ins Bett steigen mit allem, wogegen du eigentlich kämpfst", textet ein weiterer. Kim Kardashian sorgte mit ihrem eigenen Körperideal und ihren Werten schon oft für negative Schlagzeilen. Nicola ist bei ihren Fans eigentlich dafür bekannt, für Body-Positivity und Selbstliebe einzustehen. Deswegen können die Supporter der Schauspielerin die neue Kampagne nun nicht nachvollziehen.

Als Star aus "Bridgerton" ist Nicola es gewohnt, eng anliegende Sachen zu tragen. Immerhin spielt die Serie im 19. Jahrhundert, wo man unter den Empire-Kleidern Mieder und Korsett getragen hatte. Für die dritte Staffel verbrachte sie so viel Zeit in den Kostümen, dass ihr Körper sich sogar dadurch ein wenig veränderte. Das führte wiederum zu Vorwürfen von Hatern, dass Netflix ihre Taille für die Serien-Promo mit Photoshop bearbeitet hätte. "Ich denke, wenn man lange genug Mieder trägt, passt sich der Körper an", erklärte sie aber gegenüber People.

