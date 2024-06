Wie vereinbart Riccardo Simonetti Privatleben und Beruf?

Influencer, Moderator, Autor und Model – Riccardo Simonetti (31) hat nicht einen, sondern gleich mehrere Berufe. Auch in seinem Privatleben wird es bei dem "Legendär"-Star nicht langweilig: Denn Riccardo plant derzeit seine Traumhochzeit auf Mallorca. Doch wie schafft es der viel beschäftigte Blogger, Berufliches und Privates unter einen Hut zu bekommen? "Also ich finde es schon schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen, vor allem da momentan so viel Tragisches auf der Welt passiert", gesteht der Entertainer ehrlich im Interview mit Promiflash.

Täglich sehe er zahlreiche Anfeindungen im Internet: "Was Menschen so posten, was Menschen so schreiben [...] berührt mich total und ich kann nicht behaupten, dass mich das kaltlässt." Trotzdem versuche Riccardo, so "empathisch wie möglich durch diese Welt zu gehen". Manchmal falle ihm das gar nicht so leicht. Was macht der gebürtige Bayer dann, um den Kopf freizubekommen? Offenbar setzt der Influencer auf Qualitytime mit seinen Liebsten. "Ich bin superdankbar, dass ich so ein enges Verhältnis zu meiner Familie und zu meinen Freunden habe. Die lenken mich immer ab in jeder Situation und sorgen für gute Laune und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar", schwärmt der 31-Jährige.

Obwohl bei Riccardo derzeit offenbar viel los ist, scheint er trotzdem Zeit für die Planung seiner bevorstehenden Hochzeit zu finden. Seiner großen Liebe Steven will der Autor noch in diesem Jahr auf Mallorca das Jawort geben. In Sachen Outfit hat der Modeliebhaber schon einen genauen Plan. Im Interview mit Bunte erklärte der Moderator vor wenigen Wochen: "Bei mir in der Familie gibt es viele Bräute, die ihre Hochzeitsfotos anschauen und sagen: 'Oh Gott, das würde ich heute nie wieder anziehen.'" Deshalb setze er auf zeitlose Eleganz: "Ich will mein Outfit noch in dreißig Jahren anschauen und sagen: 'Wow, das ist schön.' Und vielleicht kann ich es sogar zu einem anderen Anlass noch einmal anziehen, wer weiß."

