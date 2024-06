Jetzt erst recht: Can Kaplan will nach Wale-Trennung ins TV

Can Kaplan und Walentina Doronina (24) haben sich getrennt. Im Netz erhebt der Unternehmer nun schwere Anschuldigungen gegen seine Ex-Freundin: Can behauptet, dass Walentina in einer TV-Show fremdging. Darüber hinaus soll die Blondine jetzt sogar mit ihrem Neuen urlauben. Das möchte Can nicht einfach auf sich sitzen lassen, wie er in seiner Instagram-Story verkündet: "Ich werde extra in jede Show hineingehen und sie auf die Blacklist setzen lassen und ihr keine Plattform mehr bieten. [...] Die Frau hat mich so verarscht."

Can befürchte, dass seine Enthüllungen nicht ohne Folgen bleiben werden, wie er im Netz erklärt: "Ich weiß, dass diese Frau nicht locker lassen wird. Sie droht ja in ihrer Story." Doch davon wolle sich der einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat nicht mehr beeindrucken lassen. "Ich werde aus diesem Grund mein Instagram nicht löschen", verkündet er bestimmt und fügt hinzu: "Ich hatte es eigentlich vor, es wäre wahrscheinlich auch besser für meine Psyche, aber ich möchte ihr die Genugtuung nicht geben."

Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme im Sommerhaus der Stars verlangte das Reality-Sternchen, dass ihr damaliger Freund im Falle eines Beziehungsaus' seinen Social-Media-Kanal löschen soll: "Can war vorher nicht in der Öffentlichkeit, er war vorher nicht auf Instagram bekannt und hatte keine Reichweite. Seine Reichweite ist ja durch mich entstanden." Diese Forderung fand der Unternehmer zu dem Zeitpunkt nachvollziehbar. "Wenn wir nicht zusammen wären, würde ich von alleine Instagram nicht machen wollen, löschen und nie wieder ins TV gehen", erklärte Can in einem Promiflash-Interview.

ActionPress Can Kaplan, 2023

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

