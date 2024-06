Micaela Schäfers Kinderwunsch bleibt womöglich unerfüllt

Micaela Schäfer (40) konzentrierte sich in den vergangenen Jahren voll und ganz auf ihre Karriere. Um später trotzdem mal Kinder bekommen zu können, besuchte sie eine Kinderwunschklinik. Doch der Arzt hatte keine guten Neuigkeiten für das Erotikmodel. Sie habe nicht mehr genug Eizellen, um diese für einen späteren Kinderwunsch einfrieren zu lassen. "Die Diagnose in der Kinderwunschklinik war schon ein großer Schock für mich, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, dass ich eine topfitte Frau bin. Ich fühle mich wie 20, nicht wie 40", erzählt sie ihrer Freundin Melody Haase (30) in der TV-Show B:REAL – Echte Promis, echtes Leben erschüttert.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de