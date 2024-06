Nach Motorrad-Crash: Nina Dobrev wird auf Krücken gesichtet!

Nina Dobrev (35) ist augenscheinlich auf dem Weg der Besserung! Der Vampire Diaries-Star musste vor wenigen Wochen operiert werden. Grund dafür war ein Motorradunfall, durch den sich die Schauspielerin mehrere Verletzungen an den Beinen zugezogen hatte. Viele Wochen konnte Nina deshalb nicht aufstehen und das Haus verlassen. Doch jetzt lichten Paparazzi die Beauty auf Krücken in der Öffentlichkeit ab! Auf einem Bild, das Just Jared vorliegt, läuft die Schauspielerin eigenständig, lediglich mit ihrer Gehhilfe, zu ihrer Physiotherapie-Sitzung.

Wenige Tage vor ihrem Lauf-Debüt feierte Nina bereits ihren allerersten öffentlichen Auftritt nach dem folgenreichen Motorradunfall. "Es ist das erste Mal, dass ich seit zwei Monaten das Haus verlasse", verkündete die Schauspielerin stolz in der Fernsehshow "The Talk". Bei ihrem Gastauftritt berichtete sie außerdem, dass sie nach ihrer Knieoperation eine riesige Schiene bekommen habe, die ihr das Laufen beinahe unmöglich machte.

Bisher verbrachte die 35-Jährige einen Großteil ihrer Genesung zu Hause im Liegen. Dabei gibt sie ihren Fans im Netz immer wieder Einblicke in ihren Alltag. "Falls ihr euch gefragt habt, was ich so gemacht habe. Essen. Schlafen. CPM-Gerät. Physiotherapie. Wiederholen", schrieb sie kürzlich in ihrer Instagram-Story. Doch glücklicherweise ist sie dabei in bester Gesellschaft: Ihr Freund Shaun White (37) ist die meiste Zeit an Ninas Seite und versüßt ihr den Alltag.

Anzeige Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / shaunwhite Nina Dobrev und Shaun White

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Ninas offener und humorvoller Umgang mit ihren Verletzungen? Super! Sie lässt sich nicht hängen! Vielleicht sollte sie das alles ein wenig ernster nehmen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de