Städtetausch mit Taylor: Joe Alwyn zeigt sich in New York!

Taylor Swift (34) befindet sich wegen ihrer "The Eras Tour" derzeit in Großbritannien, der Heimat ihres Ex-Freundes Joe Alwyn (33). Angst davor, auf ihn zu treffen, braucht die Sängerin aber nicht zu haben. Denn der Schauspieler verbringt gerade Zeit in der Stadt, die sie ihr Zuhause nennt: New York! Joe erschien dort am Freitag bei einer Vorführung seines neuen Films "Kinds of Kindness" und posierte mit seinen Co-Stars für die Fotos der Fans.

Gesichtet wird der 33-Jährige in der Wahlheimat seiner Ex, kurz nachdem er sein Schweigen zu der Trennung des Paares gebrochen hatte. In einem Interview mit The Sunday Times Style wurde Joe die Frage gestellt, ob er sich Taylors neues Album "The Tortured Poets Department" angehört habe, worauf er keine konkrete Antwort gab. Stattdessen sagte er: "Ich hoffe, dass jeder und jede mitfühlen und die Schwierigkeiten verstehen kann, die mit dem Ende einer langen, liebevollen und engagierten Beziehung von über sechseinhalb Jahren einhergehen."

Ihre Beziehung hielten Taylor und Joe weitestgehend privat, obwohl das Interesse der Welt immerzu brennend war. Und auch wenn das Paar mittlerweile getrennte Wege geht, behält Joe diese Entscheidung weiterhin bei. "Wie jeder weiß, haben wir beide beschlossen, private Details unserer Beziehung für uns zu behalten. Sie war nie etwas, was wir zu einer Ware machen wollten, und ich sehe keinen Grund, das jetzt zu ändern", offenbarte er. Er verrät aber, dass es ihm mittlerweile gut gehe. "Ich habe das Glück, aktuell an einem guten Platz in meinem Leben zu sein", führte er weiter aus.

Tatiana / BACKGRID Joe Alwyn bei der Vorführung seines Films "Kinds of Kindness" in New York City, Juni 2024

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn

