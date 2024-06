Wegen Botox: Kim Kardashian zweifelt an Schauspielkarriere

Kim Kardashian (43) ist nicht nur Unternehmerin, sondern inzwischen auch Schauspielerin. Während sie erst kürzlich eine der Hauptrollen in der 12. Staffel von American Horror Story verkörperte, spielt sie sogar bald ihre bislang größte Rolle in der neuen Komödie "The Fifth Wheel". Trotzdem könne sich die Beauty noch nicht vorstellen, ein ernsthafter Filmstar zu werden. In der aktuellen Folge von The Kardashians erzählt Kim ihren Freunden, dass dies vor allem mit dem Botox in ihrem Gesicht zusammenhänge: "Ich habe das Gefühl, dass man für mehr Emotionen weniger Botox braucht, und das habe ich nicht."

Doch selbst wenn Kim kein Botox im Gesicht hätte, würde sie sich noch nicht dazu bereit fühlen, sich voll und ganz auf eine Rolle einzulassen: "Ich werde nicht 500 Pfund für eine Rolle zunehmen und dann eine Million verlieren." Außerdem fügt die Reality-TV-Darstellerin hinzu: "Wie soll ich weinen? Wie soll ich mich zu Tode erschrecken?" Seit der Premiere von "American Horror Story: Delicate" im September 2023 habe die 43-Jährige schon mehrere Angebote von Schauspielagenturen bekommen. Das schüchtere sie ein: "Woher wollen sie wissen, dass ich das schaffe? Jetzt ist es so, als wäre der Druck da, weil es heißt: 'Oh, das passiert wirklich.' Und ich bin total aufgeregt, weil ich das wirklich tun und ich abliefern muss."

Kim selbst ist zwar noch nicht zu 100 Prozent von ihrer Schauspielleistung überzeugt, Ryan Murphy (58) ist es dafür umso mehr. Der Produzent von "American Horror Story" fand die Arbeit der Influencerin so gut, dass er ihr vorgeschlagen hat, ob sie nicht ihre eigene Serie machen wollen würde. In einer Folge von "The Kardashians", die Anfang Juni erschienen ist, fragte der 58-Jährige die Medienpersönlichkeit: "Du warst wirklich so gut, dass ich sogar angerufen und gefragt wurde: 'Meinst du, Kim würde ihre eigene Serie machen wollen?'"

Anzeige Anzeige

ActionPress Kim Kardashian und Emma Roberts in "American Horror Story"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Murphy, "American Horror Story"-Director

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass Kim eine gute Schauspielerin ist? Ja, sie kann das wirklich gut! Nein, mich überzeugt sie nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de