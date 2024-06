Konzept-Idee: Bekommt Kim Kardashian bald eine eigene Serie?

Erst kürzlich kam die neue Staffel von The Kardashians heraus, in der natürlich auch Kim Kardashian (43) wieder mit von der Partie ist. Doch damit nicht genug: Schon bald ist Kim auch in der neuen Staffel von American Horror Story zu sehen. Dort spielt sie die Publizistin Siobhan Corbyn. In der neuesten Folge von "The Kardashians" spricht die Unternehmerin gemeinsam mit ihrer Mutter Kris Jenner (68) und dem Produzenten der Horror-Serie über ihre Schauspielleistung. Dort lobt Ryan Murphy (58) die Ex von Kanye West (46) so sehr, dass er ihr sogar vorschlägt, ob sie nicht ihre eigene Serie machen wollen würde! "Du warst wirklich so gut, dass ich sogar angerufen und gefragt wurde: 'Meinst du, Kim würde ihre eigene Serie machen wollen?'", meint er.

Ryan stellt sich Kims Serie in etwa so vor: "Kim ist die beste und teuerste Scheidungsanwältin der Welt und sie hat ihre eigene Kanzlei – das Besondere an ihrer Kanzlei ist, dass es eine reine Frauenkanzlei ist." Es gehe um den Zusammenhalt von Frauen, die versuchen, eine Erfahrung gemeinsam zu bewältigen. Kim, die selber schon drei Scheidungen hinter sich hat, fände die Idee cool. Sie erzählt von einem lustigen Moment mit ihrer Scheidungsanwältin Laura Wasser (56): "Ich habe nur gesagt: 'Lass mich das nie wieder machen!' Und beim nächsten Mal sagte sie: 'Hi, du hast mich beim letzten Mal daran erinnert, dass du das nie wieder tun darfst.'"

Wer Kims Schauspielleistung zunächst einmal in "American Horror Story: Delicate" sehen will, kann sich im Trailer davon einen ersten Einblick verschaffen. Darin ist die Beauty kaum wiederzuerkennen: Die 43-Jährige trägt eine weiße Perücke, sehr blasses Make-up, roten Lippenstift und Wimpern, die ihr bis zur Stirn reichen. Neben ihr spielen noch zwei weitere bekannte Stars mit. Emma Roberts (33), die schon in anderen Staffeln der Serie mitgewirkt hat, ist auch wieder mit dabei sowie Model Cara Delevingne (31).

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Murphy, Regisseur

Anzeige Anzeige

ActionPress Kim Kardashian und Emma Roberts, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fändet ihr es, wenn Kim eine eigene Serie kriegen würde? Das wäre richtig cool! Ach nö, ich kann sie langsam nicht mehr sehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de