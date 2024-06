Boris Becker und Lilian zeigen ihr Liebesglück auf Mallorca!

Boris Becker (56) ist das Glück regelrecht ins Gesicht geschrieben. Seit 2020 geht der Ex-Tennisstar nun schon gemeinsam mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro durchs Leben. Seite an Seite präsentiert sich das Paar nun auf der Eröffnungsfeier der Mallorca Championships in Santa Ponsa. Auf den Schnappschüssen, die Bild vorliegen, fällt vor allem auf, dass der Sportler ununterbrochen bis über beide Ohren zu strahlen scheint. Auch der Grund für seine Entspanntheit ist schnell gefunden: seine Liebste Lilian. Total verliebt werfen sich die beiden immer wieder innige Blicke zu, während sie für die Kameras auf dem roten Teppich posieren.

Dass der einstige Profisportler nun so gelassen und gelöst wirkt, wird den ein oder anderen überraschen. Schließlich schien es für Boris bis vor wenigen Monaten alles andere als rundzulaufen. Bis zum vergangenen April lief das Insolvenzverfahren gegen den 56-Jährigen. Nachdem dieses jedoch zuletzt endlich ein Ende genommen hatte, wandten sich seine Anwälte mit einer offiziellen Erklärung an die Öffentlichkeit. "In Folge einer Einigung mit seinen Insolvenzverwaltern wurde die in 2017 eröffnete private Insolvenz von Boris Becker durch eine gestrige Entscheidung des High Court in London rechtskräftig beendet", hieß es damals. Seither sei der gebürtige Baden-Württemberger "von jeglicher weiteren Haftung aus den Insolvenzschulden befreit."

Boris und seine Lilian lernten sich im Jahr 2020 kennen – und offenbar auch auf Anhieb lieben. Seither halten die beiden ihr privates Glück jedoch weitgehend aus dem Rampenlicht heraus und zelebrieren es stattdessen in Zweisamkeit. Umso überraschender kamen im vergangenen Mai die News ihrer Verlobung. Der einstige Wimbledon-Champion selbst bestätigte den bedeutenden Schritt anschließend auf einem Event gegenüber Bild. Wann genau die Turteltauben sich vor den Traualtar wagen und sich die ewige Liebe schwören wollen, ist jedoch bislang nicht bekannt.

Getty Images Boris Becker im Februar 2023

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, 2023

