Hohe Schulden? Wird es finanziell brenzlig für Kanye West?

Kanye West (47) stand in den vergangenen Jahren immer wieder wegen neuer Skandale in der Kritik. Nun berichtet ein Insider gegenüber US Weekly, dass es bald brenzlig werden könnte, was die Finanzen des Rappers betrifft. Denn: Er soll Schulden in Höhe mehrerer Millionen haben, wegen Rechtsstreitigkeiten und Immobilienproblemen. Adidas verklagte den Musiker wegen seiner Yeezy-Marke auf 75-Millionen Dollar und strebt von ihm eine Auszahlung durch eine private Streitbeilegungsmethode an, nachdem sie die Klage fallen gelassen haben. Und auch eine Klage seiner ehemaligen Assistentin Lauren Pisciotta könnte ihn Millionen kosten.

Ein weiterer Punkt, der Kanye gefährlich werden könnte, ist, dass seine Musik nicht mehr so gut ankommt wie früher – und er dementsprechend weniger Einnahmen hat. So soll sich beispielsweise die Bekleidungslinie des 47-Jährigen nicht mehr gut verkaufen. Außerdem verlor der Star mehrere Markenverträge, nachdem er antisemitische Aussagen getätigt hatte. Aber auch namhafte Zeitschriften beendeten ihre Geschäfte mit ihm. Der Insider erklärt weiter: "Kanye hat keine Werbeverträge, weil die Leute nicht mit ihm Geschäfte machen wollen."

Seine ehemalige Assistentin Lauren verklagte den Ex von Kim Kardashian (43) wegen Vertragsbruchs, sexueller Belästigung, feindseliger Arbeitsumgebung und unrechtmäßiger Kündigung. Page Six veröffentlichte genauere Details zu der Klageschrift sowie angebliches Beweismaterial. Kanye soll dem Fitnessmodel beispielsweise folgende Nachricht gesendet haben: "Einmal habe ich Viagra genommen und drei Stunden lang [einen A-Promi] gevögelt. Ich bin mir nicht sicher, warum mir dieser Gedanke gekommen ist."

Getty Images Kanye West, Rapper

Instagram / laurenpisciotta Lauren Pisciotta

