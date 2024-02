Matt James plant besonderen Antrag für Rachael Kirkconnell

Matt James (32) und Rachael Kirkconnell haben einen unkonventionellen Weg eingeschlagen, um die Liebe zu finden. Sie begegneten sich in der US-Reality-Show The Bachelor. Die beiden verließen die Show aber nicht sofort als Paar. Sie lernten sich erst ohne Kameras kennen und gingen dann eine Beziehung ein. Trotz kurzer Beziehungsunterbrechung sind die beiden heute – drei Jahre nach der Show – immer noch ein Paar. Matt macht sich sogar Gedanken über den perfekten Antrag.

Matt versicherte, dass er und Rachael sich in Zukunft eine Verlobung wünschen. "Wir wären nicht zusammen, wenn wir nicht das gleiche Ziel hätten", sagte er gegenüber People. Wenn es um einen Heiratsantrag geht, weiß der ehemalige Bachelor, dass er etwas Besonderes planen muss. "Es wird etwas ganz Besonderes werden, denn Rachael ist etwas ganz Besonderes", schwärmt Matt.

Der Reality-Star hofft, dass auch eine andere Frau in seinem Leben die Liebe findet – seine Mutter Patty. Sie nahm letztes Jahr bei The Golden Bachelor teil, verliebte sich in der Show aber nicht. "Für die Liebe gibt es keine Altersgrenze. Und ich weiß, dass sie jemanden finden möchte", sagte Matt im Interview mit People.

Instagram / mattjames919/ Rachael Kirkconnell und Matt James

Instagram / pjames61/ Rachael Kirkconnell, Matt James und Patty Cuculo James

Instagram / rachaelkirkconnell/ Rachael Kirkconnell und Matt James

