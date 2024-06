Noch mal gut gegangen: Taylor Swift musste Feuer löschen!

Abend für Abend heizt Taylor Swift (34) ihren Fans bei ihrer "The Eras"-Tour ordentlich ein. Neben den vielen Konzerten scheint die "Cruel Summer"-Interpretin auch noch Zeit für die eine oder andere Songwriting-Session mit Gracie Abrams zu finden. Diese steht Taylor aktuell bei einigen Shows als Support-Act zur Seite. Nun plaudert Gracie gegenüber Billboard aus, dass die beiden nach einer solchen Session nur knapp einer größeren Katastrophe entgehen konnten, denn es brach ein Feuer aus! Glücklicherweise habe Taylor sofort reagiert und den Brand erfolgreich mit einem Feuerlöscher gelöscht. "Sie war so eine Legende – ich weiß nicht, wie sie um diese Zeit oder in unserem Zustand wusste, was zu tun war", lobt Gracie Taylors geistesgegenwärtiges Handeln.

Nach einem gemeinsamen Abendessen und ein paar Drinks seien die beiden Sängerinnen zu Taylors Song "But Daddy I Love Him" durch den Raum getanzt. Gracie erzählt, dass sie "wie Theaterkinder" zu der Melodie gesungen und getanzt haben, bevor sie während Taylors Hit "The Smallest Man Who Ever Lived" "ungläubig auf dem Boden lagen". Es sei bereits "weit nach 6 Uhr morgens" gewesen, als das Unglück seinen Lauf nahm. "Wir hatten beide wochenlang einen wahnsinnigen Husten von den Dämpfen des Feuerlöschers", erinnert sich die 24-Jährige.

Neben einer Welttournee steht Taylor vor allem wegen ihrer Romanze mit dem Footballspieler Travis Kelce (34) im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Der randvolle Terminkalender der "Fearless"-Interpretin und Travis' Verpflichtungen als Profisportler machen es den beiden allerdings nicht leicht, sich regelmäßig zu sehen. Das soll für die beiden Turteltauben jedoch kein Problem sein, wie ein Insider gegenüber InTouch ausplauderte: "Sie verschieben beide ihre Zeitpläne, wenn es möglich ist, und versuchen, sich so viel Zeit wie möglich zu nehmen, um sich gegenseitig zu sehen, ebenso wie die Familien und Freunde des anderen."

Getty Images Gracie Abrams, Sängerin

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

