Abspecken für Kanye? Fans sind in Sorge um Bianca Censori

Seit 2023 ist Bianca Censori (29) die Frau an der Seite von Kanye West (47). Typisch für die beiden Eheleute schockten sie auch kürzlich bei ihrem Ausflug nach Paris mal wieder mit extravaganten Looks – so trug die Australierin unter anderem einen knappen Fummel im Nude-Look, der ihre Brüste nur notdürftig mit einem Streifen Klebeband bedeckte. Doch den Fans ist noch etwas anderes ins Auge gesprungen. Sie sind sich sicher: Bianca hat an Gewicht verloren. Die Architektin wirkt auf neuen Aufnahmen noch schmaler als zuvor und versetzt ihre Bewunderer damit in Sorge. "Genau das Gleiche passierte, als er mit Julia Fox (34) zusammen war. Seltsame, verrückte Outfits, dramatischer Gewichtsverlust, Kanye ist wahnsinnig", stellt ein Fan auf Instagram klar.

Julia, die den Skandalrapper Anfang 2022 datete, ließ nach dem Ende ihrer Beziehung kaum ein gutes Haar an ihm. Insgesamt habe sich die Beziehung mit dem "Heartless"-Interpreten angefühlt, als habe sie ein weiteres Kind, um das sie sich kümmern muss. Und auch rund um Bianca und Kanye kommen immer wieder Krisengerüchte auf. Viele vermuten ein ungesundes Machtgefälle zwischen der 29-Jährigen und dem 47-Jährigen – nicht zuletzt, weil Bianca ursprünglich eine Angestellte ihres Ehemannes war. "Ihre Beziehung war zunächst beruflich geprägt, und es ist möglich, dass sich einige dieser Dynamiken auf ihre persönliche Beziehung übertragen haben", mutmaßt auch Beziehungsexpertin Louella Alderson gegenüber Mirror.

Nicht nur ihre Fans, sondern auch Biancas Eltern sollen um ihre Sicherheit und Gesundheit besorgt sein. Auch Kanyes neueste Pläne, in die Porno-Branche einzusteigen, sollen bei den Australiern gar nicht gut angekommen sein. "Die Tatsache, dass er sie in die Welt der Erwachsenenfilme mit hineinzieht und sie bereits als Werbefläche für sexuelle Unanständigkeit benutzt, ist für sie absolut entsetzlich und sehr beunruhigend", berichtete kürzlich ein Insider gegenüber Daily Mail. Die Familie der Schönheit soll nun in großer Sorge um sie sein und den Einfluss, den ihr Partner auf sie nimmt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Julia Fox und Kanye West im Januar 2022 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass die Sorge der Fans berechtigt ist? Nein, ich denke nicht, dass da etwas dran ist. Ja, total! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de