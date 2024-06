Dinner in Paris: Bianca Censori trägt nichts als Klebeband!

Bianca Censori (29) scheint keine Grenzen zu kennen! Die Ehefrau von Kanye West (47) trägt auf einer Geburtstagsfeier ein sehr knappes Outfit aus cremefarbenem Klebeband, wie Bilder zeigen, die DailyMail vorliegen. Für ihren guten Freund, den Stylisten Gadir Rajab, scheint sie sich besonders schick machen zu wollen. Doch besonders gut hält ihr Look wohl nicht: Als sie für Fotos gemeinsam mit dem Stylisten posiert, verrutscht ihr knappes Outfit minimal, welches nur die Brustwarzen bedeckt und ansonsten viel Haut zeigt. Ihre neuen rosafarbenen Haare trägt sie verwuschelt und mit Wellen gestylt.

Bereits am Tag zuvor präsentierte Bianca ihren neuen Look. Gemeinsam mit Kanye wurde sie mit ihrer veränderten Frisur in Paris gesichtet. Ihre Fans im Netz halten von ihrer neuen Haarfarbe offenbar nicht so viel. Einer der Nutzer kritisiert laut Entertainment Tonight: "Sie hat Wahnvorstellungen, wenn sie denkt, dass das ein guter Look ist – es ist absolut abscheulich." Eine weitere Person schimpft: "Je ausgefallener sie zu sein versucht, desto langweiliger wird sie."

Die 29-Jährige ist bereits seit 2022 mit ihrem Mann Kanye West verheiratet. Schon in der Vergangenheit äußerte Bianca sich wohl dazu, gerne Mutter werden zu wollen. Ein Insider verriet gegenüber DailyMail: "Er ist ihr Ehemann, also haben sie natürlich darüber gesprochen. Und dass sie Stiefmutter von Kanyes Kindern ist, hat ihren Wunsch, Kinder zu haben, nur noch verstärkt."

Anzeige Anzeige

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper, mit seiner Frau Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Klebeband-Look von Bianca? Gefällt mir, sie ist auf jeden Fall mutig! Na ja, das Outfit ist nicht mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de