Austin Butler gab Snoop Dogg bei Zusammentreffen einen Korb

Austin Butler (32) hat sich in Hollywood längst einen Namen gemacht. Doch obwohl der Schauspieler seither ein Leben im Rampenlicht führt, kommt es auch bei ihm noch immer zu echten Fan-Momenten. Und eben genau dieser führte dazu, dass der "Elvis"-Darsteller einem anderen Superstar einen wahrhaftigen Korb gab. Nachdem er zu einem gemeinsam Essen mit Snoop Dogg (52) und Robert De Niro (80) eingeladen worden war, habe der Rapper ihm einen Joint angeboten, der er jedoch dankend ablehnte, wie er bei "Jimmy Kimmel Live!" ausplaudert. "Ich war so nervös, zu high zu werden und dann mit meinem Helden Robert De Niro zu reden, also habe ich darauf verzichtet", erklärt Austin.

Zwar zeigt sich der Moderator Jimmy Kimmel (56) daraufhin sichtlich amüsiert über die Erinnerung seines Gastes, jedoch scheint Austin nicht der erste gewesen zu sein, dem Snoop einst Marihuana anbot. Denn auch er selbst soll bereits in den Genuss des Angebots gekommen sein – mit einem kleinen, aber entscheidenden Unterschied. Der Host der Late-Night-Show nahm dieses an. "Ich war bei Snoop zu Hause. Er hatte Hühnchen bestellt – und zwar sehr viel davon. Und ich habe eine Menge davon gegessen", berichtet er von dem damaligen Erlebnis, das sich wohl bis heute tief in seinem Gedächtnis verankert hat. Und das wohl keinesfalls im negativen Sinne. "Einer der großartigsten Momente meines Lebens", scherzt Jimmy deswegen auch abschließend.

Wenn Austin nicht gerade mit Storys aus seiner Vergangenheit für Aufsehen sorgt, dann ist vor allem seine Beziehung zu Kaia Gerber (22) im Fokus der Öffentlichkeit. Mit der Tochter von Supermodel Cindy Crawford (58) geht er nun schon seit über zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe halten sie seither jedoch aus dem Rampenlicht raus. Umso überraschender waren einige Infos, die ein Insider zuletzt über das vergangene Memorial-Day-Weekend preisgab, das die beiden zusammen verbracht hatten. "Sie hielten auf dem ganzen Weg zum Abendessen Händchen und blieben ein paar Mal stehen und umarmten sich, bevor sie [am 24. Mai] in einen Club gingen. Sie sahen definitiv glücklich und verliebt aus", verriet die Quelle gegenüber People.

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im Februar 2023

