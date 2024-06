Diese Tipps hat Lottie Moss, um sich selbstbewusst zu fühlen

Seit ihrer Kindheit steht Lottie Moss (26) in der Öffentlichkeit. Dabei ist das Model ständig öffentlichen Meinungen ausgeliefert. Im Laufe der Jahre entwickelte sie jedoch einige Methoden, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Ihre Tipps teilt sie nun im Interview mit Promiflash. "Es ist wichtig, wirklich immer man selbst zu sein", erklärt die Britin. Vor allem die sozialen Medien seien für Lottie ein Weg, um sich stärker zu fühlen. "Die Sache ist die, dass ich das Gefühl habe, dass man jetzt durch die sozialen Medien viele andere Menschen findet, die einem ähnlich sind", führt sie aus.

Lottie ergänzt zudem: "Man kann tatsächlich auf sie zugehen, denn früher hatte man nur ein paar Leute, die man kannte, und das war es. Und jetzt kannst du all diese Leute aus der ganzen Welt sehen, die sich genauso fühlen wie du oder die gleichen Sorgen und den gleichen Stress haben wie du." Die 26-Jährige musste in den vergangenen Jahren viel Kritik einstecken. Vor allem in ihrer aktiven Modelzeit litt die Psyche der Blondine sehr. "Ich glaube, ich habe viel Selbstvertrauen verloren, als ich modelte, weil man sich ständig mit anderen Mädchen vergleicht und ob man groß genug oder dünn genug ist", erzählte sie in einem Gespräch mit Fox News.

Mittlerweile modelt Lottie hauptsächlich auf der Erotikplattform OnlyFans. Über den Branchenwechsel ist die Schwester von Kate Moss (50) mehr als glücklich. Gegenüber Fox News erklärte Lottie, dass ihr OnlyFans mehr Freiheiten und Selbstbewusstsein gebe. "Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Weiblichkeit wirklich annehmen konnte und einfach stolz darauf sein konnte, wer ich bin", erzählte sie ehrlich.

Getty Images Lottie Moss bei dem Raffaello Summer Day 2024

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, OnlyFans-Model

