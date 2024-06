So könnte sich Prinz Harry wieder mit den Royals vertragen!

Es ist lange kein Geheimnis mehr, dass Prinz Harrys (39) Beziehung zu seiner Familie in Großbritannien sehr angespannt ist. Seitdem er das Königshaus hinter sich gelassen hat, gibt es zwischen ihm und seiner Familie nur Streitereien und Konflikte. Das könnte sich alles ändern – aber nur unter ganz bestimmten Umständen, wie Royal-Experte Tom Quinn weiß. Er erklärt gegenüber Mirror, dass Harry Druck von seinem Vater verspürt, sich in Großbritannien ein Haus zu suchen. König Charles (75) möchte unbedingt mehr Zeit mit Harrys Kindern verbringen. Meghan (42) soll dafür einfach in Amerika bleiben, meint der Experte. Dann könnte Harry sich in Ruhe mit seiner Familie aussprechen.

Tom stellt es sich recht einfach vor: Harry und seine Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) könnten von ihrem Haus in Großbritannien für kurze Besuche bei Prinz William (42) und seinen Kindern vorbeikommen. Sie würden alle zusammen die Nachmittage in der privaten Residenz des Königs verbringen. "So könnte man das Meghan-Problem einfach umgehen. Sie muss ja nicht unbedingt dabei sein. Nach zwei Wochen oder so könnten die Kinder einfach wieder zurück in die Staaten geflogen werden", führt der Experte weiter aus.

Falls Harry eine permanente Unterkunft in England in Betracht zieht, könnte es tatsächlich sein, dass Meghan in Amerika verweilt. Laut dem Journalist Omid Scobie verbindet Meghan nur schlechte Erinnerungen mit Großbritannien und hat sich dort "nie zu Hause gefühlt". Weitere Hinweise, dass die Herzogin Harrys Heimat meidet, sind außerdem, dass sie weder bei Charles' Krönung im vergangenen Jahr noch bei Harrys kurzem Staatsbesuch wegen der Invictus Games dabei war.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan im Mai 2024

