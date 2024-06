15. Todestag: Was wurde aus Michael Jacksons Erbe und Kids?

Heute vor genau 15 Jahren starb der King of Pop Michael Jackson (✝50). Während er schon zu Lebzeiten für viel Aufsehen sorgte, ließ auch sein Ableben viele Gerüchte aufkommen. Doch was ist mit dem Vermögen des Sängers, das nach seinem Tod rund eine Milliarde Euro betragen hat, passiert? Laut Bild sind es seine Mutter Katherine Jackson (94) sowie seine Kinder Prince (27), Paris (26) und Blanket (22), denen Michael sein Vermögen vererbt hat. Sie sollen jeden Monat 80.000 Euro bekommen.

Und was machen die Sprösslinge des "Billie Jean"-Performers heute? Michael, der ein extrem schüchterner Mensch gewesen sein soll, wollte nie, dass seine Kinder erkannt oder fotografiert werden. Doch inzwischen sind auch sie erwachsen geworden und stehen in der Öffentlichkeit. Sohn Blanket, den er 2002 mit einer Decke über dem Gesicht über einen Balkon hielt und damit für einen großen Aufschrei sorgte, ist schon 22 Jahre alt. Er arbeitet inzwischen als Filmemacher und YouTuber. Seine Schwester Paris ist ein erfolgreiches Model und versucht sich, so wie auch ihr Vater vor ihr, als Sängerin. Michaels ältester Sohn, Prince, tritt bei offiziellen Anlässen für seinen Vater auf.

Michael ist ein Sänger, den die Welt wohl nie vergessen wird. Mit Hits wie "Thriller" schrieb er Geschichte und prägte die Popkultur nachhaltig. Doch auch mit seinem Äußeren stach er aus der breiten Masse heraus. Der afroamerikanische Songwriter wurde als Kind gehänselt und veränderte sein Aussehen deshalb mit unzähligen Schönheits-OPs. Anfang des Jahres nannte Matt Fiddes, der Beschützer an Michaels Seite, im "The Steven Sulley Study"-Podcast den wahren Grund für seine erste OP: "Michael tanzte im Durchschnitt drei Stunden am Tag. Einmal hat er 50 Drehungen hintereinander gemacht [...] Er fiel hin und brach sich die Nase und sah darin die perfekte Gelegenheit, sich eine kleinere Nase machen zu lassen."

Prince Jackson, Paris Jackson und Blanket Jackson

Michael Jackson, Sänger

