Das war der wahre Grund für Michael Jacksons erste Nasen-OP!

Das ist der wahre Grund. Michael Jackson (✝50) war vor allem wegen seiner großartigen Gesangskünste so bekannt geworden. Doch auch mit seinem Aussehen zog der King of Pop die Aufmerksamkeit auf sich. Er hatte unzählige Schönheitseingriffe durchführen lassen – irgendwann war der "Beat It"-Interpret kaum wiederzuerkennen. Nun verrät sein einstiger Bodyguard den Grund für Michaels Nasen-OP, mit der alles begonnen hat!

Im "The Steven Sulley Study"-Podcast klärt Matt Fiddes über den wahren Grund auf – er war ganze zehn Jahre lang als Beschützer an Michaels Seite. "Er wurde von seiner Familie oft wegen der Größe seiner Nase gehänselt - sie nannten ihn 'Große Nase' und all diese Dinge", erinnert er sich zurück. Ein Vorfall kam dem Sänger dann ganz gelegen. "Michael tanzte im Durchschnitt drei Stunden am Tag. Einmal hat er 50 Drehungen hintereinander gemacht [...] Er fiel hin und brach sich die Nase, und er sah darin die perfekte Gelegenheit, sich eine kleinere Nase machen zu lassen", gibt Matt preis.

Neben seinen körperlichen Veränderungen fiel den Fans der besondere Handschuh auf, den das Stimmenwunder immer trug. Seine gute Freundin Cicely Tyson (✝96) verriet Mirror einst, dass er diesen wegen seiner Hautkrankheit Vitiligo anhatte, die dort anfing, auszubrechen.

Anzeige

Getty Images Michael Jackson im Alter von 14 Jahren, 1972

Anzeige

Getty Images Michael Jackson im September 1992

Anzeige

Getty Images Cicely Tyson im Oktober 2019

Anzeige

Überraschen euch die Enthüllungen über den Grund von Michaels Nasen-OP? Ja...Der arme Michael! Nein, das überrascht mich gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de