Fan-Moment: Dieser Star verschlug Austin Butler die Sprache!

Austin Butler (32) kann in seiner Hollywood-Karriere bereits so einige Erfolge verbuchen. Dennoch ist der Schauspieler noch immer nicht immun gegen den Charme der ganz Großen der Branche. Das musste er erst vor Kurzem am eigenen Leib erfahren, wie er nun selbst preisgibt. Während seines Auftritts bei "Today" erinnert er sich an den waschechten Fan-Moment. "Erst gestern habe ich davon erzählt, wie ich vor Kurzem von Ryan Gosling (43) umgehauen wurde", beginnt der "Elvis"-Star zu erzählen und ergänzt: "Ich konnte nicht Hallo sagen. Ich habe ihn von klein auf so sehr bewundert."

Allein beim Gedanke an ein Zusammentreffen mit seinem Idol soll es dem 32-Jährigen jedoch nicht nur die Sprache verschlagen haben. Demnach flüchtete Austin regelrecht wohl vor dem "La La Land"-Darsteller. "Ich habe ihn dann also vor einem Hotel gesehen, in dem ich wohnte, und musste durch eine andere Tür gehen", gibt er im weiteren Gespräch ganz offen und ehrlich zu. Dabei habe allem voran der Faktor der Überraschung eine Rolle gespielt. Denn, dass er Ryan keinesfalls kommen sehen hat, soll ihn in dem Moment völlig aus der Fassung gebracht haben. Als die Moderatoren ihn darauf ansprechen, dass er doch selbst ein gefeierter Star sei, entgegnet der Hottie nur: "Ich weiß. Aber das fühlt sich nicht real an."

Obwohl Austin einen Großteil seines Lebens vor der Kamera und auf den roten Teppichen der Welt verbringt, hält er seine privaten Beziehungen lieber aus der Öffentlichkeit raus. Dazu zählt auch die Liebe zu seiner Model-Freundin Kaia Gerber (22). Umso unerwarteter war es, als er in einem Interview mit Entertainment Tonight über seine Partnerin sprach. Dabei lobte er vor allem ihr Mitwirken am Titelblatt der britischen Vogue und kam dabei kaum aus dem Schwärmen raus. "Es war großartig. Ich habe es geliebt, das zu sehen. Was für ein aufregendes Cover. Ich habe es geliebt", berichtete er.

Ryan Gosling, Schauspieler

Kaia Gerber und Austin Butler auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

