Selten: Austin Butler widmet Kaia öffentlich liebe Worte!

Austin Butler (32) macht eine Ausnahme! Der Schauspieler spricht nur selten über seine Beziehung zu Kaia Gerber (22). Am Donnerstag fand er jedoch bei der Weltpremiere seines neuen Films "Dune: Part Two" in London ein paar liebevolle Worte über das Model. In einem Interview mit Entertainment Tonight lobte er sie vor allem für ihr Mitwirken am neuen Cover-Foto der britischen Vogue.

Für den Filmstar sei das Titelblatt des Magazins legendär. "Es war großartig. Ich habe es geliebt, das zu sehen. Was für ein aufregendes Cover. Ich habe es geliebt", betonte er. Neben Kaia sind darauf auch Stars wie Oprah Winfrey (70), Dua Lipa (28) und Miley Cyrus (31) zu sehen. Abgesehen von seinem Privatleben gab Austin auch einen Einblick in die Zusammenarbeit mit dem Cast von "Dune: Part Two". Er lobte Zendaya (27), Timothée Chalamet (28) und Florence Pugh (28) und Co. als "eine solch spaßige Gruppe von Menschen". "Sie inspirieren mich in vielerlei Hinsicht. Wir haben alle zusammen viel Spaß", schwärmte der Ex von Vanessa Hudgens (35).

Austin und Kaia halten ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Vor wenigen Tagen verriet die Tochter von Cindy Crawford (57) auch, warum das so ist. "Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass so wenige Dinge in meinem Leben privat sind", erzählte sie im Interview mit WSJ. Magazine. Ihr Liebesleben sei heilig, weshalb sie versuche, so wenig wie möglich davon preiszugeben. Die gebürtige Kalifornierin hat aber einen wichtigen Rat: "Sprich über dich, so wie du möchtest, dass die Person, die dich liebt, über dich spricht."

Nach der "Dune: Part Two"-Premiere sorgten Austin und Kaia dann für einen seltenen Auftritt. Das Paar zeigte sich einmal wieder gemeinsam und kam Hand in Hand zur Aftershow-Party. Während die 22-Jährige in einem braun glitzernden Maxikleid erschien, setzte ihr zehn Jahre älterer Partner auf ein weißes, tief ausgeschnittenes Unterhemd mit einem schwarzen Blazer sowie einer eleganten Hose im selben Ton. Obwohl die beiden bereits fast zwei Jahre zusammen durchs Leben gehen, sind sie bisher nur bei wenigen Events zu zweit aufgetreten – die Premiere hatte es im März 2022 gegeben. Damals hatten sie gemeinsam bei einer Oscar-Party geturtelt. Ein Jahr später zeigten sie sich dann bei einer anderen Veranstaltung im Rahmen der Preisverleihungerstmals zusammen auf dem roten Teppich.

Im vergangenen Frühjahr hatte es sogar Gerüchte gegeben, dass Austin und Kaia heiraten wollen. Zunächst hieß es, der "Elvis"-Darsteller hätte seiner Auserwählten einen Heiratsantrag gemacht. Wenige Tage später hatte ein Insider dem Ganzen jedoch den Wind aus den Segeln genommen und gegenüber TMZ erklärt, dass noch keine Hochzeit geplant sei.

Anzeige

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Anzeige

Getty Images Das Team von "Dune: Part Two" im Februar 2024 in London

MEGA Kaia Gerber und Austin Butler in London 2024

Action Press / Backgrid Austin Butler und Kaia Gerber im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de