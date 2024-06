Im Ehering-Drama: Jennifer Lopez versteckt ihre linke Hand

Die Gerüchteküche brodelt! Seit Wochen wird über ein mögliches Ehe-Aus von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) spekuliert. Immer wieder wurde die US-amerikanische Sängerin ohne ihren Ehering gesehen. Bei einem Spaziergang durch Los Angeles trug die Musikerin vor wenigen Wochen ihr funkelndes Schmuckstück dann wieder. Das Hin und Her um J.Los Trauring nimmt jedoch immer noch kein Ende. Auf aktuellen Fotos versteckt die "Let's Get Loud"-Interpretin bewusst ihre linke Hand, an der sie für gewöhnlich ihren Klunker trägt– und befeuert somit natürlich erneut die Trennungsgerüchte.

Doch stecken Jennifer und Ben wirklich in einer Ehekrise oder sind das alles nur Gerüchte? Vor wenigen Tagen machte ein Insider gegenüber Us Weekly deutlich: Die vermuteten Probleme des Hollywood-Paares sind alles andere als irgendwelche Spekulationen. Der Schauspieler und die Musikerin sollen derzeit sogar über einen drastischen Schritt nachdenken. Offenbar kann das einstige Traumpaar die Streitigkeiten einfach nicht beilegen: "Sie können sich nicht einigen [und] haben die Scheidung als eine Option in Betracht gezogen."

Jennifer lässt sich von den Eheproblemen offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Der Sängerin merkt man die Krise ganz und gar nicht an: Erst vor wenigen Tagen zeigte sie sich während ihres Italienurlaubs freudestrahlend bei einem Lunch-Date mit ihren Freunden. Bei Ben sieht das jedoch ganz anders aus. Alles andere als gut gelaunt verließ der "Daredevil"-Star vor wenigen Tagen J.Los Haus. Dabei schien er ziemlich gereizt und soll sogar einige Paparazzi angebrüllt haben. Laut Berichten von The Sun soll er einem Fotografen zudem das Handy aus der Hand gerissen haben.

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

MEGA Ben Affleck im Juni 2024

