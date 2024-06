Wegen Justin? Jessica Biel mit versteinerter Miene am Set

Schlägt Jessica Biel (42) die Verhaftung ihres Mannes Justin Timberlake (43) etwa auf den Magen? Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen auf jeden Fall! Vergangene Woche wurde der Sänger wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizei aufgegabelt und verhaftet. Jessica hat sich bisher noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Am Set der Dreharbeiten zur TV-Serie "The Better Sister" in New York zeigte sich die Schauspielerin allerdings mit sehr ernster Miene. Ihr Gesicht bedeckte die "The Tall Man"-Darstellerin zur Hälfte mit einer großen, dunklen Sonnenbrille.

Erst vor wenigen Tagen behauptete ein Insider gegenüber Daily Mail, Jessica sei über den Fehltritt ihres Mannes zwar sehr verärgert, stehe aber dennoch hinter ihm: "Jessica ist enttäuscht, aber er ist ihr Ehemann, also ist sie an seiner Seite und wird ihm den Rücken freihalten. Sie möchte, dass Justin seinen Alkoholkonsum einschränkt, damit er nie wieder in eine solche Situation gerät." Der Informant erzählt weiter, der Musiker und die Schauspielerin haben bereits am Telefon über die Verhaftung gesprochen, ein persönliches Gespräch unter vier Augen konnten sie aufgrund ihrer vollen Terminkalender allerdings noch nicht führen.

Der 43-Jährige wurde am späten Dienstagabend der vergangenen Woche in Sag Harbor verhaftet. Grund für die Festnahme sollen mehrere Dinge gewesen sein. Zum einen soll der "SexyBack"-Interpret ein Stoppschild umgefahren haben und zum anderen seine Fahrspur unerlaubterweise verlassen haben. "Seine Augen waren blutunterlaufen und glasig, sein Atem roch stark nach einem alkoholischen Getränk, er war unfähig, seine Aufmerksamkeit zu teilen, sprach verlangsamt, war unsicher auf den Beinen und schnitt bei allen standardisierten Nüchternheitstests schlecht ab", hieß es wohl in den Gerichtsunterlagen, wie das gleiche Magazin berichtete.

Anzeige Anzeige

MEGA Jessica Biel im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Jessicas wegen Justins Verhaftung am Set mürrisch war? Ja, ich denke, sie ist richtig wütend. Nee, ich glaube, dass ihr Gesichtsausdruck nichts mit Justins Verhaftung zu tun hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de