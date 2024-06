So viel hat Travis Kelce für "The Eras"-Tour-Auftritt geübt!

Am Sonntag gab Travis Kelce (34) sein großes Bühnen-Debüt auf der "The Eras"-Tour seiner Liebsten Taylor Swift (34)! Zu "I Can Do It With A Broken Heart" performte der Sportler mit der Sängerin einen kleinen Sketch und trug seine Angebetete sogar eigenhändig über die Bühne. Viel Zeit zum Proben habe der NFL-Star allerdings nicht gehabt. "Travis hat nur eine Nacht zum Üben gehabt, die Nacht, bevor er auf der Bühne performt hat, und er hat nicht einen Beat verpasst", plaudert ein Insider im Gespräch mit ET aus.

Dass die zwei zusammen bei der "The Eras"-Tour performen, ist den beiden offenbar schon eine Weile im Kopf herumgespukt. "Taylor und Travis haben letztens darüber gesprochen, dass Travis bei der 'The Eras'-Tour auf der Bühne auftauchen könnte. Travis hat sich sehr darüber gefreut, Taylor auf der Bühne unterstützen zu können", plaudert der Tippgeber weiter gegenüber dem Medium aus. Auch der Popstar soll total begeistert gewesen sein, besonders "bei so einer lustigen und zentralen Szene der Show".

Wie begeistert Taylor tatsächlich über den Überraschungsauftritt ihres Herzblatts war, machte sie bereits in einem Instagram-Post deutlich. "Ich bin immer noch hin und weg von Travis' 'The Eras'-Tour-Debüt", schwärmte die musikalische Blondine. Sie werde diese besondere Show niemals vergessen.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in London

