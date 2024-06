Christina Applegates Tochter hat auch eine schwere Krankheit

Christina Applegate (52) erkrankte vor einigen Jahren an Multipler Sklerose. Die Schauspielerin ist jedoch nicht die Einzige in ihrer Familie, die mit einer schweren Erkrankung kämpft: In dem "MesSy"-Podcast ihrer Mutter enthüllt Tochter Sadie nun, dass sie ebenfalls gesundheitliche Probleme hat. "Ich habe etwas namens POTS. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist, aber es hat etwas mit dem autonomen Nervensystem zu tun und es beeinflusst mein Herz", verrät die 13-Jährige und erklärt: "Wenn ich aufstehe, wird mir ganz schwindelig. Meine Beine werden schwach und ich habe das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden."

Aktuell sei die Krankheit nicht heilbar. Durch Medikamente würden die Auswirkungen jedoch milder ausfallen. Wie sehr Christina mit ihrer Tochter mitfühlt, betont sie während des Podcasts. "Ich hasse es für dich, mein Schatz. Ich hasse es wirklich für dich", äußert sich die "Eine schrecklich nette Familie"-Darstellerin und ermutigt die Teenagerin: "Ich bin traurig. Aber ich liebe dich und ich weiß, dass es dir gut gehen wird. Ich bin für dich da."

In ihrem Podcast gewährt Christina ebenfalls Einblicke in ihre eigene Leidensgeschichte. Zuletzt äußerte sich der Hollywoodstar unter anderem über seinen mentalen Gesundheitszustand. "Ich bin gerade in einer Depression, die ich seit Jahren nicht mehr gespürt habe. Eine echte Scheiß-Depression, die mir ein bisschen Angst macht, weil sie sich wirklich fatal anfühlt", meinte die 52-Jährige und führte fort: "Ich bin im Moment in einer Dunkelheit gefangen, die ich noch nie zuvor gespürt habe."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sadie Grace LeNoble mit ihrer Mutter Christina Applegate, im Jahr 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de