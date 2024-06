Cristiano Ronaldo bekommt Gelb für Ausraster bei Fußball-EM!

Das war wohl ein ziemlich emotionales Fußball-EM-Spiel für Cristiano Ronaldo (39). Am Mittwoch machte der Profisportler seinem Unmut Luft und fing während des Matches gegen Georgien an zu pöbeln. Er war der Meinung, ein gegnerischer Spieler habe an seinem Trikot gezogen. Daraufhin gestikulierte der Fußballer wild umher – zum Ärger des Schiedsrichters. Denn er ließ sich den Ausraster des Mannschaftskapitäns nicht gefallen und zückte prompt die Gelbe Karte.

Bereits bei Cristianos Spiel gegen die türkische Nationalmannschaft ging es ziemlich heiß her: Einige Flitzer unterbrachen immer wieder den Spielverlauf. Sie wollten ein Selfie mit dem 39-Jährigen ergattern. Zunächst wirkte der Kicker noch amüsiert über das Spektakel. Das änderte sich jedoch bald: Dem Fußballstar stand der Stress über seine Fans, die im Abstand von einigen Minuten auf das Spielfeld gestürmt waren, ins Gesicht geschrieben.

Zumindest Fußballexperte Christoph Kramer (33) konnte die Gefühle des Stürmers gut nachvollziehen. Im ZDF-Sportstudio bezog er sich auf das Flitzer-Drama: "Wenn das Erwachsene sind, denke ich mir, wie Panne sind die denn? Erwachsene Flitzer? Also, nee." Er habe kein Verständnis dafür, dass die Männer teilweise grob an ihrem Idol herumzerrten. Ihm fällt auch eine Veränderung bei Cristiano auf. Der Profi von Borussia Mönchengladbach erklärt: "Er lebt von seiner Aura. Ich ziehe den Hut so tief wie vor keinem anderen. Aber der alte Ronaldo, der Angst und Schrecken verbreitete, ist er nicht mehr."

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballprofi

