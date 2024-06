Endlich Kontakt? So steht es um Britney Spears und ihre Kids

Das Verhältnis von Britney Spears (42) zu ihren Söhnen Sean (18) und Jayden (17), die derzeit bei ihrem Vater Kevin Federline (46) auf Hawaii leben, gilt als zerrüttet. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Sängerin keinen regelmäßigen Kontakt zu den Teenagern pflegt – lediglich zum Muttertag soll ein Telefonat stattgefunden haben. Nun bezieht der Mark Kaplan, Anwalt des Vaters, Stellung zu der familiären Lage. "Offensichtlich ist eine Versöhnung etwas komplex und kann ein Prozess sein, der einige Zeit in Anspruch nimmt", erklärt der Jurist gegenüber People und ist sich sicher: "Das Telefonat war ein gutes Zeichen und ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist ein Prozess, der mehr als nur ein Telefonat erfordert." Er betont zudem, dass Kevin es unterstützt, dass seine Sprösslinge eine Beziehung zu ihrer Mutter haben und er Britney dabei nicht im Weg steht.

Im Herbst 2022 äußerte sich Britneys Sohn Jayden zuletzt öffentlich zu der vertrackten Lage. Damals gab das Nesthäkchen zu, dass einige Dinge zwischen Mutter und Sohn stehen, jedoch zeigte er sich auch optimistisch. "Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass das wieder in Ordnung gebracht werden kann. Es wird nur viel Zeit und Mühe kosten", verriet er damals gegenüber Daily Mail. Jayden berichtete zudem, dass es der "Circus"-Interpretin mental nicht gut gehe und sie an sich arbeiten müsse. Direkt an seine Mutter gewandt, betonte er: "Ich habe dich sehr lieb und hoffe das Beste für dich. Vielleicht können wir uns eines Tages hinsetzen und wieder miteinander reden."

In jüngster Vergangenheit kamen jedoch immer wieder auch negative Stimmen auf. Vor wenigen Tagen berichtete ein Insider laut TMZ, die Söhne hätten ihre Mutter seit drei Jahren nicht zu Gesicht bekommen. Jayden und Sean sollen die Hoffnung aufgegeben haben, dass sich der Konflikt bald in Luft auflöst: "Jahrelanges Fehlverhalten und besorgniserregendes Auftreten lassen sich nicht einfach ausradieren. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Dinge besser geworden sind."

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline im Jahr 2004

Getty Images Britney Spears mit ihren Söhnen Sean und Jayden, im Juli 2013

