Fans empört über Justin Timberlakes Verhalten nach Festnahme

Justin Timberlake (43) befindet sich derzeit auf seiner "The Forget Tomorrow World"-Tour und sorgt allem Anschein nach währenddessen für eine Menge gute Laune. Auf Instagram teilt der Sänger jetzt ein Video, das ihn, seine Frau Jessica Biel (42) und ein paar Crewmitglieder bei einem Geschmackstest schwedischer Süßigkeiten zeigt – und bei seinen Followern sauer aufstößt. Diese halten die Aufnahmen nämlich für nichts anderes als ein Manöver, um von seiner kürzlichen Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer abzulenken. "Sieh nur, wie normal wir sind und einfach ignorieren, was passiert ist und wie gut alles ist", schreibt beispielsweise ein Nutzer sarkastisch unter seinem Beitrag.

Dem schließen sich weitere User an. "Dieser 'Ablenkungsinhalt' für die Trunkenheitsfahrt ist sehr offensichtlich" und "Oh, ok, also machen wir einfach weiter?" lauten einige der Kommentare, während ein Nutzer seinen Clip als "Schadenskontrolle" bezeichnet. Es ist aber vor allem eine Sache, die Fans von Justin erwarten. "Menschen machen Fehler, aber ich wünschte, er würde sich entschuldigen und etwas Reue zeigen. Ich denke nicht, dass ein Beitrag über Süßigkeiten sehr geschmackvoll ist", meint einer von ihnen.

Es gibt jedoch auch einige Fans, die sich auf die Seite des 43-Jährigen stellen und der Meinung sind, dass einige Reaktionen übertrieben seien. "Die Leute in den Kommentaren tun so, als seien sie Heilige und hätten nie etwas falsch gemacht. Ihr seid saukomisch", verteidigt ein User Justin. Das findet auch ein weiterer Follower: "Na und, er ist ein Mensch... und ist jeder hier perfekt? Wie lange müssen wir noch über dieses Thema reden? Kommt darüber hinweg."

Getty Images Justin Timberlake, 2023

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024

Haltet ihr Justins neuen Beitrag für ein Ablenkungsmanöver? Ja! Ich halte eine Entschuldigung für angebrachter. Nein. Meiner Meinung nach sollte das Thema Festnahme abgehakt werden, damit er sein Leben normal weiterleben kann. Ergebnis anzeigen



