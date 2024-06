Krebs: Darum verschwand Inge Brings bei "Alles was zählt"

Viele Fans können sich die beliebte Fernsehserie Alles was zählt ohne Inge Brings nicht vorstellen. Seit der allerersten Folge vor knapp 20 Jahren stand die deutsche Schauspielerin in der Rolle der Renate Scholz als Haushälterin der Villa Steinkamp vor der Kamera. Im vergangenen Jahr war sie dann ganz plötzlich nicht mehr zu sehen. Still und leise verschwand sie von der Bildfläche. Im Gespräch mit RTL verrät die Darstellerin nun den Grund dafür: Inge erkrankte an Brustkrebs. Ihre Erkrankung habe sie den Zuschauern bewusst verschwiegen, um sich voll und ganz auf die Genesung konzentrieren zu können: "Denn bei so einer Diagnose ist die Arbeit zunächst Nebensache."

Der Brustkrebs habe für die 61-Jährige vieles verändert. Durch die Krankheit habe sie unter anderem gemerkt, wer ihre wahren Freunde sind. "Manche haben sich gar nicht mehr gemeldet oder so merkwürdig reagiert, dass ich das von mir fernhalten musste", erinnert sich die Theaterpädagogin im Gespräch mit dem Sender. Sie habe jedoch nicht nur Menschen in ihrem Leben verloren, sondern auch dazugewonnen. Dankbar schildert sie: "Während der Chemotherapie habe ich tolle Frauen kennengelernt, das war extrem hilfreich und aufbauend."

Und wie geht es Inge heute? Durch die Behandlung im Brustkrebszentrum gilt ihr Krebs inzwischen als besiegt. Mit ihren neu gewonnen Freundinnen trifft sie sich trotzdem immer noch: "Jetzt gibt es Torte statt Infusion." Auch ihrer Arbeit als Schauspielerin kann die "Ein bißchen Mord muß sein"-Darstellerin wieder nachgehen. "Ich bin jeden Tag dankbar, dass es mich noch gibt. Ich freue mich auf die Arbeit. Und überhaupt wieder einen normalen Alltag zu haben", berichtet sie glücklich. Für alle Fans von Renate gibt es zudem gute Nachrichten: Ab dem 7. August wird Inge als charismatische Haushälterin zu "Alles was zählt" zurückkehren.

RTL Julian Bayer, Bela Klentze und Inge Brings bei "Alles was zählt"

RTL / Julia Feldhagen Inge Brings, Schauspielerin

